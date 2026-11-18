Mặt bằng cho thuê 'nằm dài' chờ khách

Trên các tuyến đường như: Võ Văn Ngân (P.Thủ Đức, TP.HCM; trước là P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức), Nguyễn Văn Linh (P.Tân Hưng, TP.HCM; trước là P.Tân Hưng, Q.7), Lê Hồng Phong (P.Phú Lợi, TP.HCM; trước là P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương)... có hàng loạt mặt bằng cho thuê.

Mặt bằng cho thuê nhan nhản khắp các tuyến đường ẢNH: THANH NAM

Trần Minh Phúc (28 tuổi, ngụ ở 543 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, TP.HCM; trước là P.Tân Kiểng, Q.7), kể: "Tôi tìm mặt bằng dưới 20 triệu đồng/tháng để mở quán ăn, nhưng nhiều nơi có giá cho thuê hơn 35 - 40 triệu đồng/tháng, vượt khả năng tài chính. Nếu cố thuê, tiền mặt bằng sẽ chiếm phần lớn chi phí mỗi tháng, trong khi nếu kinh doanh không hiệu quả thì phải gồng lỗ".

Chị Phan Thị Minh (36 tuổi, ngụ ở chung cư Terra Rosa, xã Bình Hưng, TP.HCM; trước là xã Phong Phú, H.Bình Chánh), cho biết đã tìm mặt bằng suốt nửa tháng qua để mở quán ăn Hàn Quốc nhưng vẫn chưa chọn được nơi phù hợp. Nguyên nhân chủ yếu là giá thuê quá cao, không thương lượng được với chủ mặt bằng cho thuê.

Anh Vũ Tuấn Kiệt (30 tuổi, ngụ ở 65 Phạm Hữu Lầu, P.Dĩ An, TP.HCM; trước là P.Dĩ An, TP.Dĩ An, Bình Dương), dự định mở quán cà phê kết hợp không gian làm việc. Dù đã khảo sát nhiều tuyến đường, tính toán lượng khách và dự trù vốn, vẫn chưa thể chốt mặt bằng vì chi phí vượt dự kiến. "Nhiều nơi có vị trí ưng ý nhưng giá thuê cao hơn 30 - 40% so với dự tính", anh Kiệt cho hay.

Nhiều nơi cho thuê mặt bằng ẢNH: THANH NAM

Câu chuyện của Phúc, chị Minh, anh Kiệt cho thấy một nghịch lý, là những người trẻ có nhu cầu nhưng vẫn khó thuê được mặt bằng phù hợp, dù bảng hiệu cho thuê mặt bằng hiện diện khắp nơi.

Ở chiều ngược lại, chủ nhà có mặt bằng bỏ trống cũng không dễ tìm được khách thuê đáp ứng kỳ vọng.

Anh Nguyễn Vũ Hải Lâm (39 tuổi, ngụ ở chung cư Opal Garden, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết có 2 mặt bằng cho thuê trên đường Võ Văn Ngân và Thống Nhất (cùng thuộc P.Thủ Đức, TP.HCM; trước là P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức).

Mặt bằng cho thuê nhiều nhưng vẫn khó tìm chỗ để kinh doanh ẢNH: THANH NAM

Sau khi khách thuê cũ trả mặt bằng, anh Lâm đăng tin trên nhiều kênh và nhờ môi giới tìm khách. Tuy nhiên, dù có nhiều người đến xem, việc cho thuê vẫn chưa thành công.

"Lý do là khách đề nghị giảm giá, miễn tiền thuê trong thời gian sửa chữa hoặc yêu cầu tôi chia sẻ chi phí cải tạo", anh Lâm nói và cho biết: "Tôi cũng muốn cho thuê sớm để có nguồn thu. Nhưng nếu giảm giá quá sâu thì khó chấp nhận".

Chị Nguyễn Thu Hương (32 tuổi, ngụ ở 1144 quốc lộ 50, xã Bình Hưng, TP.HCM; trước là xã Bình Hưng, H.Bình Chánh), cho biết mặt bằng cho thuê của chị đã bỏ trống 3 tháng. Một số khách muốn thuê để kinh doanh nhưng lại trả giá thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

"Tôi cho thuê giá 30 triệu đồng/tháng, nhưng có người chỉ muốn trả 20 - 22 triệu đồng nên không thể cho thuê", chị Hương kể.

Linh hoạt cách cho thuê, tháo gỡ rào cản giữa đôi bên

Theo chị Nguyễn Thị Lệ Hằng (32 tuổi), làm việc tại Công ty cổ phần Sàn giao dịch bất động sản Tera (TP.HCM), để giải quyết tình trạng mặt bằng bỏ trống trong khi người có nhu cầu vẫn khó tìm được địa điểm phù hợp, chủ nhà cần nhìn nhận lại cách khai thác tài sản, thay vì chỉ tập trung vào việc giữ một mức giá thuê cố định.

Theo chị Hằng, chủ nhà nên khảo sát giá thuê thực tế của những mặt bằng có vị trí, diện tích và công năng tương đồng trong cùng khu vực. Từ đó, xác định một khoảng giá có thể thương lượng, thay vì đưa ra mức giá kỳ vọng quá cao rồi chờ khách chấp nhận. Đặc biệt, với những mặt bằng đã bỏ trống nhiều tháng, chủ nhà cần cân nhắc giữa việc điều chỉnh giá để sớm có khách và tiếp tục chịu chi phí trong thời gian chờ đợi.

Một nơi cho thuê mặt bằng ở đường Nguyễn Văn Linh (P.Tân Hưng, TP.HCM; trước là P.Tân Hưng, Q.7) ẢNH: THANH NAM

"Một giải pháp khác là đa dạng hóa phương thức cho thuê. Chủ nhà có thể áp dụng mức thuê thấp hơn trong 3 tháng đầu, sau đó tăng dần theo lộ trình đã thống nhất, hỗ trợ thời gian sửa chữa, hoàn thiện cửa hàng hoặc chia nhỏ mặt bằng có diện tích lớn để phù hợp với khả năng tài chính của nhiều nhóm kinh doanh", chị Hằng gợi ý.

Cũng theo chị Hằng, không nhất thiết lúc nào cũng phải giảm giá thuê trực tiếp. Chủ nhà có thể linh hoạt bằng cách hỗ trợ thời gian sửa chữa, chia kỳ thanh toán tiền thuê hoặc thỏa thuận mức tăng giá sau một khoảng thời gian nhất định. Những điều chỉnh này giúp người thuê giảm áp lực vốn ban đầu, còn chủ nhà có thêm cơ hội khai thác mặt bằng.

Anh Võ Hữu Thành Tâm (28 tuổi), làm việc tại Công ty cổ phần Tập đoàn địa ốc Vạn Xuân (TP.HCM), cho rằng một rào cản khiến nhiều cuộc thương lượng không thành công là chủ nhà và người thuê chưa thực sự hiểu nhu cầu, lo ngại của nhau. Người thuê quan tâm đến giá cả, khả năng kinh doanh và quyền cải tạo mặt bằng. Trong khi chủ nhà lo ngại tài sản bị ảnh hưởng, nguồn thu thiếu ổn định và những rủi ro phát sinh.

Bảng hiệu cho thuê mặt bằng hiện diện khắp nơi ẢNH: THANH NAM

Theo anh Tâm, người thuê nên chuẩn bị phương án kinh doanh cụ thể, thông tin về ngành nghề, nhu cầu cải tạo và thời hạn thuê để trao đổi với chủ nhà. Còn chủ nhà cần minh bạch về tình trạng, công năng mặt bằng, những hạng mục được phép sửa chữa và các giới hạn trong kinh doanh...

"Có trường hợp người thuê chấp nhận giá nhưng hai bên vẫn không thống nhất được việc cải tạo hoặc ngành nghề kinh doanh. Vì vậy, cần trao đổi kỹ, xác định điều kiện nào bắt buộc, điều kiện nào có thể thỏa thuận, thay vì vội từ chối nhau", anh Tâm nói.

Theo anh Tâm, cho thuê mặt bằng cũng là quá trình hợp tác. Chủ nhà cần tạo điều kiện để người thuê khai thác tài sản hiệu quả. Người thuê phải có trách nhiệm với mặt bằng và thực hiện đúng cam kết. Khi hiểu rõ lợi ích và trách nhiệm của nhau, hai bên sẽ dễ tìm được tiếng nói chung, hướng đến hợp tác ổn định, lâu dài.