Mặt bằng... thời vụ vào mùa rộn ràng: Người thuê cần lưu ý gì?

Những mặt bằng... thời vụ

Trên các tuyến đường ở TP.HCM như: Nguyễn Kiệm (P.Đức Nhuận; trước là Q.Phú Nhuận), Võ Văn Ngân (P.Linh Xuân; trước là TP.Thủ Đức); Lê Văn Việt (P.Tăng Nhơn Phú; trước là P.Tăng Nhơn Phú A), Lê Hồng Phong (P.Phú Lợi; trước là P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Văn Tiết (P.Lái Thiêu; trước là P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương)… xuất hiện nhiều nơi cho thuê mặt bằng bán tết.

Nhiều nơi cho thuê mặt bằng bán tết ẢNH: THANH NAM

Từ những quầy hàng từng bán phở, cà phê, bánh mì đến các khoảng sân trống, bãi đất xen kẽ khu dân cư… tất cả đều có thể trở thành "mặt bằng thời vụ", phục vụ cho một mùa mua sắm ngắn ngủi nhưng được xem là sôi động nhất trong năm.

Theo anh Lê Hiếu Long (38 tuổi, ngụ ở 81 đường 19, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM), thị trường cho thuê mặt bằng bán tết đang bước vào cao điểm, có nhiều mức giá, mô hình linh hoạt.

"Khác với thuê mặt bằng dài hạn, thuê chỗ bán tết thường chỉ kéo dài từ 15 ngày đến một tháng, tập trung cao điểm từ đầu tháng chạp đến ngày 28 - 29 tết. Tuy nhiên, giá thuê lại không tỉ lệ thuận với thời gian", anh Long cho hay.

Cho thuê lại ki-ốt để phục vụ kinh doanh dịp tết, mùa mua sắm ngắn ngủi nhưng được xem là sôi động nhất trong năm ẢNH: THANH NAM

Theo ghi nhận thực tế của PV, giá thuê một ki-ốt nhỏ từ 10 – 15 m² trên các tuyến đường đông dân cư dao động từ 7 – 15 triệu đồng/mùa tết (từ đầu tháng chạp đến ngày 29 tết), tùy vị trí. Những điểm "đắc địa" gần chợ truyền thống, khu chung cư đông đúc… có giá lên tới 20 – 30 triệu đồng cho trọn mùa tết.

Với các mặt bằng tạm như xe đẩy, quầy di động, khoảng sân trước nhà, mức giá "mềm" hơn, khoảng 400.000 – 800.000 đồng/ngày, hoặc tính trọn gói 5 – 10 triệu đồng/mùa tết. Một số chủ nhà linh hoạt cho thuê theo ngày, theo tuần, thậm chí cho thuê buổi tối để bán hoa, bán quà tết.

"Cả năm để không thì phí, đến tết người ta cần chỗ bán, mình cho thuê vừa có thêm thu nhập, vừa giữ được mặt bằng", bà Nguyễn Thị Mừng (46 tuổi, chủ mặt bằng cho thuê bán tết trên đường Lê Văn Việt (P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM; trước là P.Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết.

Nhiều nơi cho thuê mặt bằng bán tết. Tuy nhiên khi thuê phải kiểm tra yếu tố pháp lý, tránh thuê các điểm dễ bị xử phạt vì lấn chiếm vỉa hè ẢNH: THANH NAM

Cung và cầu gặp nhau

Theo anh Huỳnh Thành Khiết (31 tuổi, nhân viên kinh doanh, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bcons), thị trường thuê mặt bằng bán tết sôi động bởi nhu cầu từ hai phía. "Một bên là người có sẵn mặt bằng nhưng không kinh doanh, hoặc tạm nghỉ tết sớm. Bên còn lại là tiểu thương, người lao động tự do, sinh viên, hộ kinh doanh nhỏ lẻ muốn "đánh nhanh, rút gọn" để kiếm thêm thu nhập dịp cuối năm", anh Khiết nói.

Anh Khiết cũng cho rằng: "Khác với mở cửa hàng lâu dài, bán tết không đòi hỏi đầu tư lớn về trang trí, thương hiệu. Chỉ cần một vị trí đủ đông người qua lại, dễ dừng xe, dễ nhìn thấy là có thể bắt đầu".

Nguyễn Hữu Trí (27 tuổi, ngụ ở 75 đường số 4, P.Tam Bình, TP.HCM; trước là P.Tam Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết nếu thuê cửa hàng hoặc mặt bằng cả năm để kinh doanh thì không kham nổi, nhưng thuê 15 – 20 ngày bán tết thì được. Trí cho hay đang cân nhắc, tìm thuê mặt bằng phù hợp để bán hoa dịp Tết Nguyên đán 2026.

Những ki-ốt trở thành "mặt bằng thời vụ" cho người khác thuê lại ẢNH: THANH NAM

Lưu ý khi thuê mặt bằng bán tết

Chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh dịp tết, anh Đỗ Quý (37 tuổi, ngụ ở 40 Nguyễn Trung Trực, P.Tân Đông Hiệp, TP.HCM; trước là P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), cho hay lời lãi không chỉ nằm ở vị trí. Anh Quý nói: "Nhiều người lầm tưởng thuê được mặt bằng đẹp là sẽ "trúng tết". Thực tế, lợi nhuận còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác: giá thuê, chi phí phát sinh, sức mua từng khu vực và khả năng xoay vòng hàng hóa".

Người có 4 năm bán hàng tết thời vụ này cho rằng: "Nếu tiền thuê chiếm quá 30 – 40% tổng vốn, rủi ro thua lỗ là rất cao. Chưa kể các chi phí "nhỏ nhưng không nhỏ" như: điện, nước, phí vệ sinh, tiền giữ xe, tiền nhân công, tiền hoàn trả mặt bằng sau tết. Đã từng có những người thuê vội vàng, không khảo sát kỹ, dẫn đến bán ế, "ôm hàng" sau tết, buộc phải xả lỗ. Vậy nên bán hàng dịp tết, lời hay không là ở chỗ tính toán kỹ từ đầu, chứ không phải cứ thấy đông người là mở. Và đặc biệt, nhiều người lần đầu bán tết thường đánh giá quá cao sức mua, nhập hàng nhiều, dẫn đến tồn kho sau tết, thời điểm nhu cầu giảm mạnh. Nên chọn mặt hàng quen tay, dễ bán, không thử nghiệm những thứ quá mới. Phải dự trù phương án xả hàng nếu bán chậm".

Thuê lại mặt bằng để bán hoa dịp tết ẢNH: THANH NAM

Theo anh Huỳnh Thành Khiết, thị trường thuê mặt bằng bán tết tuy sôi động nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. "Có thể kể như hợp đồng miệng, giấy tờ viết tay sơ sài, dễ phát sinh tranh chấp nếu bị lấy lại mặt bằng sớm. Hay có trường hợp bị "thổi giá" cận tết, giá thuê tăng nhanh khi nhu cầu cao. Ngoài ra, còn phải quan tâm đến vấn đề pháp lý. Nếu bán trên vỉa hè, đất trống không phép dễ bị lực lượng chức năng nhắc nhở, xử phạt…", anh Khiết nhấn mạnh.

Anh Khiết đưa ra lời khuyên: "Khi thuê mặt bằng bán tết, cần khảo sát khu vực ít nhất 2 – 3 ngày, quan sát lượng người qua lại vào các khung giờ khác nhau. Phải thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản: thời gian thuê, giá thuê, điện nước, hoàn trả mặt bằng. Phải kiểm tra yếu tố pháp lý, tránh thuê các điểm dễ bị xử phạt vì lấn chiếm vỉa hè…".

Từ "mặt bằng thời vụ", người trẻ thuê lại để kinh doanh hoa dịp tết ẢNH: THANH NAM