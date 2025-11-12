Khi mưa liên tục, thử 'chớp thời cơ' khởi sự kinh doanh với những mô hình này…

Bán sản phẩm "chống mưa"...

Anh Đỗ Minh Tiến (34 tuổi, chuyên gia giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của nhiều chương trình thuộc các sở khoa học và công nghệ trên toàn quốc), cũng là chủ nhiều thương hiệu thời trang và ẩm thực ở TP.HCM, cho biết trong các giờ dạy về khởi sự kinh doanh, thường được thắc mắc từ học viên: "Làm sao có thể kinh doanh khi thời tiết không ủng hộ?".

Anh Tiến cho rằng hoàn toàn có thể biến thời tiết thành cơ hội. "Những cơn mưa dầm dề tưởng chừng khiến nhịp sống chậm lại, nhưng cũng là "mùa vàng" để khởi sự kinh doanh. Nếu biết nắm bắt thời vụ, thời tiết không phải trở ngại, mà là cơ hội", anh Tiến nói.

Theo anh Tiến, người trẻ, đặc biệt là những ai có tư duy thẩm mỹ, một chút khéo tay, thử khởi sự kinh doanh với việc tạo ra những chiếc áo mưa "xịn xò", cá tính. "Thiết kế dòng áo mưa thời gian dành cho người đi xe máy, có kiểu dáng gọn, phối màu hiện đại và khả năng gấp nhỏ bỏ vào túi xách. Loại áo mưa như vậy sẽ vừa bền, vừa đẹp. Vì người sử dụng, nhất là giới trẻ, muốn áo mưa không chỉ che mưa, mà còn cần thể hiện cá tính. Khi xuất hiện trên thị trường, dễ nhận được sự ủng hộ", anh Tiến chia sẻ.

Để quảng cáo sản phẩm, anh Tiến nói nên tận dụng mạng xã hội, các nền tảng thương mại điện tử. "Cách đây gần 1,5 tháng, tôi đã từng hướng dẫn về ý tưởng này, và được một số bạn bắt tay vào thực hiện", anh Tiến cho hay.

Nếu biết cách nhìn thấy cơ hội ngay trong những điều người khác bỏ qua, như một trận mưa, một con đường ngập thì đều có thể khởi sự kinh doanh ẢNH: THANH NAM

Vào những ngày mưa, nhiều shipper tắt ứng dụng. Từ đó có thể nghĩ đến việc thực hiện mô hình "giao hàng mưa to", "giao hàng không ngại thời tiết"... để đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhằm kiếm thêm thu nhập ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Chụp ảnh trong mưa, cà phê ngắm mưa...

Chị Cù Thị Thương Thư (37 tuổi), ngụ ở đường Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM; trước là P.Tân Phúc, TP.Thủ Đức, TP.HCM), kể làm nhân viên hành chính nhân sự tại một công ty về xuất nhập khẩu với mức lương 7 triệu đồng "đứng yên chứ không hề nhúc nhích" suốt nhiều năm. Sau đó chị mở quán cà phê nhỏ ở gần nhà.

"Ban đầu chỉ là quán cà phê nhỏ, nhưng sau vài cơn mưa, tôi nhận ra khách vào trú rất đông. Thế là tôi biến luôn việc "chờ mưa tạnh" thành trải nghiệm. Vợ chồng tôi cải tạo không gian: thêm rèm trong suốt, mùi cà phê rang, gợi ý nhân viên chỉ bật danh sách các bài nhạc có chữ "mưa" ở trong đó. Nhờ vậy, quán trở thành điểm hẹn quen của dân văn phòng và sinh viên", chị Thư nói và cho biết: "Mỗi khi trời đổ mưa thì khách rất đông. Hầu như vào thời điểm mưa thì doanh thu tăng từ 40 – 60 %. Nhiều người đến trú rồi... thành khách quen luôn".

Chị Thư cũng dự định sắp tới sẽ mở thêm chi nhánh trên đường Võ Văn Ngân, nơi gần một số trường đại học, cao đẳng ở P.Linh Xuân, TP.HCM (trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM) với ý tưởng "nghe mưa, ngắm phố".

Chị Ao Thị Kim Tân (33 tuổi), chủ một spa trên đường Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP.HCM (trước đây là P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết hiện làm chủ 3 cơ sở cung cấp dịch vụ giặt ủi và tạo ra thu nhập cao.

"Khi việc kinh doanh spa không quá khởi sắc, trong những ngày rầu rĩ vì mưa, tôi chợt nghĩ sao không biến bất tiện thành ý tưởng kinh doanh. Và may mắn là nhìn thấy cơ hội trong điều kiện bất lợi. Vì thế, tôi mở dịch vụ giặt ủi cấp tốc trong mưa. Song song đó, tận dụng fanpage, TikTok shop, Lazada… để bán khăn nhanh khô, ủng đi mưa thời trang và nhận được sự ủng hộ của nhiều khách hàng", chị Tân kể và rút ra một bài học quan trọng: "Nếu biết tận dụng, mỗi cơn mưa đều có thể trở thành khởi đầu cho một ý tưởng mới".

Dịch vụ giặt ủi đắt khách vào những ngày mưa ẢNH: THANH NAM

Nhiếp ảnh gia Thái Nguyễn (28 tuổi), chủ tiệm ảnh ở hẻm 43D đường Hồ Văn Huê, P.Đức Nhuận, TP.HCM (trước đây là P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hiện cũng tranh thủ thời điểm mưa để mở dịch vụ "chụp ảnh trong mưa" cho khách hàng.

"Mưa vốn bị xem là rắc rối, nhưng trong ảnh, mưa lại mang vẻ thơ mộng. Chúng tôi nhận chụp ảnh cho những người yêu thích phong cách vintage (sự kết hợp độc đáo giữa yếu tố cổ điển và hiện đại - PV)", Thái Nguyễn nói.

Anh Đỗ Minh Tiến (34 tuổi, chuyên gia giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của nhiều chương trình thuộc các sở khoa học và công nghệ trên toàn quốc), nói: "Mưa to có thể gây ra hàng loạt vấn đề: kẹt xe, giao hàng trễ, ngập úng… Nhưng đó cũng là cơ hội để tăng kỹ năng thích nghi, nghĩ đến những ý tưởng mùa vụ nhằm khởi sự kinh doanh. Nếu biết cách nhìn thấy cơ hội ngay trong những điều người khác bỏ qua, như một trận mưa, một con đường ngập thì đều có thể kinh doanh. Và thực tế, không ít trường hợp thành công trong giai đoạn tháng 6 – 11 hàng năm".

Anh Tiến cho rằng: "Khi khởi sự kinh doanh theo mô hình "chớp thời cơ": mở dịch vụ tạm thời, bán hàng giới hạn mùa, hoặc sáng tạo sản phẩm chỉ "hot" khi mưa tới, dù lợi nhuận không đều quanh năm, nhưng đó là bài học thực tế quý giá về vận hành, marketing, chăm sóc khách hàng. Quan trọng hơn là đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Và dẫu nhỏ nhưng có thể mở rộng thành thương hiệu bền vững nếu chú trọng trải nghiệm khách hàng".