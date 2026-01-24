Nghề tay trái của dân văn phòng dịp gần tết

Sau giờ tan sở, khi nhiều người tranh thủ về nhà nghỉ ngơi, hai chị em Vũ Hàng Thanh Vy (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại Tập đoàn Thế giới di động) và Vũ Hàng Thanh Trúc (25 tuổi, giáo viên tại Hệ thống trường hội nhập quốc tế Bamboo School, TP.HCM) lại bắt đầu một ca làm việc nghề tay trái. Không gian sinh hoạt quen thuộc trong căn nhà của ba mẹ nhanh chóng biến thành nơi soạn mâm dạm ngõ, mâm quả cưới hỏi, bó hoa tươi và các hạng mục trang trí lễ gia tiên.

Trúc làm hộp hoa tại nhà ẢNH: AN VY

Xuất phát từ niềm yêu thích hoa tươi và những trải nghiệm làm thêm từ thời sinh viên, Vy và Trúc cùng 3 người bạn quyết định sáng lập dịch vụ mâm quả cưới hỏi. "Tụi mình làm tại nhà, vỏn vẹn mười mấy mét vuông nhưng cố gắng sắp xếp sao cho gọn gàng và thuận tiện nhất", Vy chia sẻ.

Theo Vy, mức giá dịch vụ được tính toán phù hợp với từng nhu cầu: mâm dạm ngõ từ 1,5 triệu đồng; 6 mâm cưới truyền thống từ 3,5 triệu đồng; 6 mâm cưới hiện đại từ 4,5 triệu đồng…

"Em gái mình nói môi trường này rất năng động, dù là làm thêm nhưng luôn tạo sự vui vẻ. Từ đó, tụi mình nghĩ rằng nếu có thể là người tạo ra sự hài lòng cho các cô dâu chú rể trong ngày trọng đại thì rất ý nghĩa", Vy kể.

Gần tết là thời điểm dịch vụ cưới hỏi của hai chị em hoạt động hết công suất. Lịch đặt thường kín theo tuần, tập trung vào cuối tuần từ thứ năm đến chủ nhật. Khách đặt mâm cưới nhiều hơn mâm dạm ngõ, đặc biệt giai đoạn trước tết có nhiều cặp đôi sinh năm 1997 tổ chức hôn lễ. Ngoài mâm quả, nhóm còn nhận làm bó hoa tươi, bó hoa đặt theo ý thích cho dịp hẹn hò, chụp ảnh kỷ niệm… để thêm thu nhập.

Tuy nhiên, phía sau những mâm quả được bày biện đẹp mắt là lịch làm việc dày đặc. Trúc cho biết vào mùa cưới, cả nhóm làm việc giờ hành chính từ 8 - 17 giờ, về nhà lại tiếp tục chuẩn bị mâm quả đến 1 - 2 giờ. "Tụi mình phải tự đi lựa từng bông hoa, lên ý tưởng cho từng khách, tự tay xử lý và cắm hoa, giao tận nơi; xong lại đi lấy khay quả của khách trước đó về. Chuyện này cứ thế lặp lại", Trúc nói.

Làm chung, áp lực công việc đôi khi khiến các thành viên chí chóe vì sai sót nhỏ, chẳng hạn như ghi nhầm màu mâm theo yêu cầu của khách. Tuy nhiên, theo Trúc, những tranh luận chỉ dừng ở khâu chuẩn bị để kịp thời điều chỉnh. "Đến tay khách là mọi thứ phải chỉn chu. Tụi mình cân bằng bằng cách thường xuyên trò chuyện, rút kinh nghiệm và phân chia công việc rõ ràng", Trúc nói thêm.

Không chỉ lĩnh vực cưới hỏi, dịp cận tết cũng là mùa bận rộn của nhiều nghề dịch vụ cá nhân. Trần Thùy Trang (29 tuổi, nhân viên tại một bệnh viện quốc tế ở P.An Lạc, TP.HCM) cho biết sau giờ làm việc tại bệnh viện, cô tranh thủ nhận làm nail riêng theo lịch hẹn. Ý tưởng xuất phát từ sở thích làm đẹp cho bản thân, sau đó mở rộng dần cho người thân, bạn bè và khách vãng lai.

Trang linh hoạt địa điểm làm việc, từ nhà riêng, quán cà phê đến tận nhà khách nếu có nhu cầu. Theo cô, ngày thường lượng khách khá ổn định, nhưng cao điểm sẽ rơi vào giai đoạn sát tết, đặc biệt các ngày 27, 28, 29 âm lịch khi nhu cầu làm đẹp tăng mạnh. "Mẫu nail được chọn nhiều nhất dịp này là mắt mèo, tráng gương kèm nhũ hoặc phối sticker, nơ", cô nói.

Dù làm 2 công việc, Trang chủ động đặt giới hạn để tránh quá tải. Cô chỉ nhận khách từ 18 - 21 giờ, sau đó nghỉ ngơi.

Còn với Nguyễn Hoàng Phúc (23 tuổi, ngụ P.Gò Vấp, TP.HCM), nghề tay trái không chỉ là lựa chọn mà còn là cách xoay xở tài chính của người trẻ mới ra trường. Tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG TP.HCM, Phúc nhanh chóng tìm được việc làm content cho một công ty. Bên cạnh đó, anh còn tận dụng nghề tay trái như thiết kế đồ họa, dựng phim... để làm thêm sau giờ hành chính.

Một ngày của Phúc bắt đầu từ 5 giờ với công việc thiết kế cho spa, sau đó đến văn phòng làm việc đến chiều tối. Tối về, anh tiếp tục xử lý các công việc còn lại đến gần nửa đêm. Ngoài mức lương cứng khoảng 12 triệu đồng, mỗi công việc phụ mang lại cho Phúc thêm 2 - 3 triệu đồng/tháng.

Phúc cho biết áp lực kinh tế khiến anh phải nỗ lực làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày.