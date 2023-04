Mất CCCD gắn chip có sợ lộ lọt thông tin?

Thẻ căn cước công dân gắn chip (CCCD gắn chip) là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân, là một loại giấy tờ dùng để chứng minh nhân thân của công dân Việt Nam.



Công an cấp CCCD cho người dân TP.HCM NHẬT THỊNH

Độ bảo mật, chống làm giả của thẻ CCCD gắn chip rất cao

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), thông tin trên chip điện tử gồm 14 trường thông tin cơ bản và 2 trường thông tin mở rộng. Thông tin trong chip điện tử cơ bản được bảo đảm an ninh, an toàn do Ban Cơ yếu Chính phủ đã ký số. Để đọc được thông tin trong chip phải có thiết bị chuyên dụng do Bộ Công an cung cấp.

Người dân sẽ không bị lợi dụng danh tính khi mất thẻ CCCD gắn chip cũng như thẻ CCCD bị làm giả vì khả năng bảo mật cũng như chống làm giả của thẻ CCCD gắn chip rất cao.

Toàn quốc đã cấp hơn 80 triệu thẻ CCCD gắn chip

Theo Bộ Công an, toàn quốc đã phê duyệt hơn 17 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân, cấp hơn 80 triệu thẻ CCCD gắn chip.

Người dân TP.HCM đi làm CCCD gắn chip nhanh chóng, tiện lợi NHẬT THỊNH

Nếu người dân bị mất CCCD gắn chip có thể đến cơ quan công an cấp huyện, cấp tỉnh tại nơi thường trú; cơ quan công an cấp huyện, cấp tỉnh tại nơi tạm trú hoặc website Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an để làm lại.



Trường hợp người dân gửi đề nghị tại website Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an thì vẫn phải in và điền mẫu tờ khai CCCD đầy đủ như nộp trực tiếp.

Sau khi nhận được thông báo hồ sơ đã được tiếp nhận trên website, người dân chỉ cần nộp hồ sơ giấy tại bộ phận một cửa của trụ sở công an mà không cần phải chờ đợi.

Làm lại CCCD gắn chip khi nào nhận được?

Nếu bị mất thẻ CCCD gắn chip thì người dân thông báo sớm cho cơ quan công an địa phương để Bộ Công an quản lý thông tin cũng như phục vụ cho việc cấp lại thẻ.

CCCD gắn chip điện tử có độ bảo mật rất cao NHẬT THỊNH

Theo điều 25 luật CCCD quy định từ ngày cơ quan quản lý nhận đủ hồ sơ thì phải cấp lại thẻ CCCD gắn chip tại thành phố, thị xã không quá 15 ngày làm việc.

Đối với các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc. Các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.

Các bước làm lại CCCD gắn chip nếu bị mất

Việc thực hiện thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chip đối với người nào bị mất CCCD gắn chip thực hiện các bước tương tự như cấp mới theo luật CCCD và Thông tư 60/2021/TT-BCA.

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người dân có nhu cầu cấp lại thẻ CCCD gắn chip điền mẫu tờ khai CCCD rồi nộp tại trụ sở công an có thẩm quyền.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ công an có thẩm quyền sẽ thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu, kiểm tra, đối chiếu thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người cần cấp thẻ CCCD.

Bước 3: Chụp ảnh, thu vân tay và in phiếu thu nhận thông tin

Cán bộ cơ quan quản lý CCCD chụp ảnh, thu thập vân tay, đặc điểm nhận dạng của người đến làm thủ tục và in phiếu thu nhận thông tin, chuyển cho người dân kiểm tra, ký, ghi rõ họ tên và cán bộ thu nhận thông tin kiểm tra, ký, ghi rõ họ tên.

Bước 4: Nộp lệ phí và nhận giấy hẹn trả thẻ CCCD gắn chip

Sau khi hoàn thành các bước lấy thông tin trên, trường hợp người dân làm lại thẻ CCCD do bị mất sẽ phải thanh toán lệ phí là 70.000 đồng/thẻ.

Cán bộ cơ quan quản lý CCCD sẽ cấp giấy hẹn trả thẻ sau khi nhận được thanh toán lệ phí. Trường hợp hồ sơ, thủ tục chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn công dân hoàn thiện để cấp thẻ.

Bước 5: Nhận thẻ CCCD

Trả thẻ CCCD gắn chip theo thời hạn và địa điểm trong giấy hẹn. Nếu người dân có yêu cầu trả thẻ CCCD gắn chip tại địa điểm khác, thì cơ quan công an sẽ trả thẻ theo yêu cầu và người dân phải trả phí dịch vụ chuyển phát.