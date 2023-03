Mặt đường nóng trên 45 độ C trong đợt nắng đầu tiên năm 2023 tại Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, một số nơi ở khu vực phía tây Bắc bộ, khu vực vùng núi phía tây của Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như H.Mường La (tỉnh Sơn La) 38,4 độ C; xã Tây Hiếu (TX.Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) 38,3 độ C; H.Tương Dương (tỉnh Nghệ An) 39,3 độ C; H.Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) 38,4 độ C...

Người dân ra đường đều phải bịt kín mít ĐÌNH HUY

Ghi nhận của Thanh Niên tại Hà Nội lúc 13 giờ ngày 22.3, nhiệt độ tại mặt đường khoảng hơn 45 độ C. Đa số người dân đi đường đều tìm cách để chống chọi với nắng nóng như mặc áo chống nắng, trùm áo khoác, bịt khăn kín mít...

Dù đây là đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2023 nhưng trời nắng khá gay gắt, nhất là thời điểm giữa trưa khiến nhịp độ lao động của người dân chậm lại.

Anh Nguyễn Văn Hoàng (34 tuổi), tài xế có kinh nghiệm 5 năm làm xe ôm công nghệ, cho biết cứ đến mùa nắng nóng thì công việc của anh trở lên vất vả hơn, vì 100% anh phải ở ngoài đường. Ngoài ra, kinh tế cũng bị ảnh hưởng do lượng khách giảm đi khá nhiều. "Trưa là thời điểm nắng nóng nhất nhưng chúng tôi không dám về nhà vì lại sợ có khách đặt xe", anh Hoàng nói.

Người dân di chuyển vào làn đường của ô tô trên phố Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) - nơi có bóng râm của đường sắt Cát Linh - Hà Đông để tránh nắng ĐÌNH HUY

Nhiệt độ trên mặt đường đo được lúc 13 giờ 30 khoảng 45 - 46 độ C ĐÌNH HUY

Người dân dùng bao bịt kín những cành hoa khi di chuyển giữa trời nắng ĐÌNH HUY

Những tài xế xe ôm công nghệ đều chọn những khu vực có bóng râm để nghỉ ngơi ĐÌNH HUY

Người đàn ông sửa xe máy (bên trái) phải dùng thêm quạt tay để giảm đi sự nóng bức ĐÌNH HUY

Những người bán hàng rong tranh thủ chợp mắt khi không có khách ĐÌNH HUY

Trời nắng khiến công việc của những người lao công thêm phần vất vả ĐÌNH HUY

Một số học sinh dùng áo khoác để che nắng trong khi đến trường ĐÌNH HUY