Khoảng 3 giờ sáng, nghe tiếng động mạnh phía sau nhà, anh Phạm Khắc Điệp (tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) nghĩ có sạt lở đất nên gọi vợ chạy ra ngoài. Sau đó, họ đập cửa gọi hàng xóm.

“Em tưởng đổ bên này. Lúc sau đất nó cứ ùn ùn ra. Em còn chạy lên trên kia đập cửa mấy nhà để dậy nữa. Nghe tiếng động to quá, mọi người cũng bắt đầu dậy, tầm 10, 15 phút là em thấy nhà mình đổ sập ngay trước mắt mà không biết làm gì được. May mà chạy được người ra còn đồ đạc trong nhà mất hết, trên người còn đúng bộ quần áo”, anh Phạm Khắc Điệp bàng hoàng kể lại.

Mất hết sau sạt lở ở Yên Bái: ‘Đời mình thế là xong rồi'

Không nỡ rời ngôi nhà của mình

Anh Điệp là một trong 3 hộ có nhà bị đổ sập do sạt lở đất. Do bị viêm đa cấp dạng khớp nên anh phải ở nhà đảm nhiệm việc chăm con cái, làm những công việc nhé. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào lương nhân viên của vợ ở Bệnh viện đa khoa Hữu Nghị 103. Hai vợ chồng phải thức đêm bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Cũng may mắn vì vậy mới phát hiện sắp lở đất rồi chạy thoát thân.

Hiện trường vụ sạt lở đất làm sập 3 căn nhà ở TT.Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái ẢNH: NGUYỄN ANH

Cũng bị sập hoàn toàn căn nhà sau trận sạt lở đất, Ngôi nhà của vợ chồng bà Lã Thị Nga cũng bị sập hoàn toàn sau vụ sạt lở đất. Khi nhà sập, bà đang ở về Hà Nội để tái khám, nhờ vậy mới thoát mạng. "May mà hôm qua cô không về, cô về khéo cô chết đấy, cô ngủ trong buồng chắc không nghe thấy. Nghe nhà mình sập thì rụng rời chân tay, cô nghĩ đời mình thế là xong rồi, 75 tuổi rồi vẫn phải làm nhà. Mong sao chính quyền hỗ trợ hốt hết lớp đất sạt lở đi rồi mình dựng lại căn nhà lá ở tạm cũng được”, bà Nga buồn bã nhìn nói.

Cán bộ phường lập danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở ẢNH: NGUYỄN ANH

Liền kề nhà ông bà Nga, gia đình chị Nguyễn Thị Cẩm Huệ bị thiệt hại toàn bộ gian sinh hoạt phía sau, chỉ còn một phần xưởng gỗ phía trước. Từ hôm mưa lớn, chị đã lo sợ việc sạt lở nên dẫn hai con qua nhà ông bà ngủ nhờ. Không ngờ điều chị lo lắng lại thành sự thật.

“Tự nhiên thiên tai, bao nhiêu năm làm tích góp, cuộc sống đã khó khăn rồi mà bây giờ lại như thế này nữa thì không biết bây giờ sẽ giải quyết được như thế nào đây. Nó ít thì còn lo được chứ hàng vạn khối thì quá khả năng rồi. Thực sự đấy, hốt được đất rồi lấy đâu tiền để làm nhà. Rất là khó khăn”, chị Huệ nghẹn giọng khi nghĩ về những ngày sắp tới.

Sớm khắc phục, hỗ trợ người dân

Theo ông Đặng Thanh Hải, Bí thư TT.Yên Bình, ngày sau khi nghe báo cáo sự việc sạt lở đất, từ 4 giờ sáng, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hỗ trợ các hộ ở xung quanh khu vực sạt lở đất di dời tài sản tới nơi an toàn, tiếp đó báo cáo cấp trên. Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành cũng đã vào trực tiếp kiểm tra, làm việc.

Trước mắt, thị trấn tập trung phương án "4 tại chỗ" hỗ trợ 22 hộ bị ảnh hưởng gồm lương thực, cơm nước cho những hộ có nhu cầu. Đồng thời, căng dây để cảnh báo, đảm bảo an ninh trật tự.

Thị trấn cũng đã họp để lên phương án di chuyển đất đá trong thời gian sớm nhất. “Đối với 3 hộ bị sập nhà, chúng tôi đã lập hồ sơ gửi lên huyện để thực hiện theo chính sách hỗ trợ chung của thành phố” ông Hải thông tin thêm.

Điện ở khu vực sạt lở được cắt để đảm bảo an toàn cho người dân ẢNH: NGUYỄN ANH

Trước đó, rạng sáng 14.9, tại Km8 đường Đinh Tiên Hoàng, thuộc tổ 1, TT.Yên Bình, H.Yên Bình, TP.Yên Bái xảy ra vụ sạt lở đất, khoảng hơn 20.000 m3 đất đã trượt từ độ cao hơn 100 m xuống vùi lấp hoàn toàn 3 hộ dân. Rất may, sau khi nghe tiếng động lớn, người dân đã hô hoán nhau chạy ra ngoài nên không có thiệt hại về người.