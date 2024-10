'Mật ngọt cấm kỵ' liệu có vượt 'Thiên sứ tội lỗi' của Baifern?

Bộ phim Mật ngọt cấm kỵ do nữ diễn viên Matt Peeranee thủ vai chính Ảnh chụp màn hình

Bộ phim Thái Lan Mật ngọt cấm kỵ kể về cô nàng Pakamalin (Matt Peeranee đóng), một chủ cửa hàng quần áo trực tuyến có mối quan hệ "ngoài luồng" với Rungsun. Chuyện bắt đầu khi Pakamalin bị Kate, vợ của Rungsun vạch mặt và hạ danh dự. Để trả thù Kate, Pakamalin đã tiếp cận với cậu sinh viên đại học kém mình 15 tuổi Khatha, con trai duy nhất của Rungsun và Kate. Pakamalin và Khatha dần dần thực sự có tình cảm với nhau, cho đến khi Pakamalin thú nhận rằng mình từng là người tình của cha anh. Liệu tình yêu vượt qua ranh giới tuổi tác của họ có thể hạnh phúc hay không?

Mật ngọt cấm kỵ được dự đoán sẽ vượt mặt bộ phim Thiên sứ tội lỗi do nữ diễn viên Baifern Pimchanock thủ vai chính. Dù gây nhiều tranh cãi về nội dung, Thiên sứ tội lỗi vẫn đang là bộ phim đứng đầu trong mảng phim truyền hình Thái Lan trong khoảng thời gian gần đây. Với sự quay lại sau 5 năm của nữ diễn viên Matt Peeranee kể từ vai "mợ chảnh" trong Vì sao đưa anh tới bản Thái, bộ phim được kỳ vọng sẽ là một "siêu phẩm" vào cuối năm 2024.

Mật ngọt cấm kỵ được dự đoán sẽ vượt mặt Thiên sứ tội lỗi Ảnh chụp màn hình

Matt Peeranee Kongthai sinh năm 1989, là một nữ diễn viên kỳ cựu của làng giải trí Thái Lan. Peeranee đã khẳng định thực lực cũng như sức hút của bản thân thông qua những bộ phim gây tiếng vang như: Vì sao đưa anh tới bản Thái, Đôi lứa xứng đôi, Trời trăng sao và em...

Chia sẻ về phim, cô cảm thấy căng thẳng khi đã lâu mới quay trở lại màn ảnh: "Pakamalin là vai diễn thử thách của tôi. Đã 5 năm tôi không đóng phim, tôi cảm thấy hào hứng và căng thẳng. Càng đóng phim, tôi càng thấy thú vị. Làm việc với 'chính thất' Marsha Wattanapanich rất vui dù chúng tôi luôn có xung đột. Các diễn viên có nét diễn đặc biệt và sự nhạy cảm riêng".



Diễn viên trẻ Mikey Panithan (thủ vai Khatha) cũng để lại những cảm nhận khi lần đầu đóng phim tình cảm cùng bậc tiền bối: "Tôi đã phát triển sự đa dạng trong diễn xuất qua Mật ngọt cấm kỵ. Tôi và chị Matt Peeranee có nhiều cảnh yêu đương và thân mật. Tôi hơi xấu hổ khi đóng những cảnh đó với chị".

Mikey Panithan (thủ vai Khatha) cảm thấy xấu hổ khi đóng cảnh yêu đương cùng tiền bối Ảnh chụp màn hình

Ngoài dàn diễn viên gây sức hút với khán giả, Mật ngọt cấm kỵ còn được đánh giá cao bởi sự dẫn dắt của đạo diễn Nuchy Anucha Boonyawatana, người đã sở hữu trong tay những tác phẩm nổi tiếng và tham gia vòng loại Giải phim nói tiếng nước ngoài hay nhất Oscar như Not Me, After Dark, Malila: The Farewell Flower.

Với những yếu tố trên, Mật ngọt cấm kỵ được đánh giá sẽ đạt lượt xem "khủng" trong thời gian sắp tới. Ngay từ khi được giới thiệu, các khán giả đã bày tỏ sự trông đợi đối với bộ phim, bên cạnh đó cũng có những luồng ý kiến cho rằng đề tài mà nội dung phim khai thác sẽ gây ra nhiều quan điểm trái chiều.



Bộ phim được khởi chiếu vào đầu tháng 10 trên đài CH3 Thái Lan. Tại Việt Nam, Mật ngọt cấm kỵ được phát sóng độc quyền trên ứng dụng VieON vào thứ hai và thứ ba hằng tuần.