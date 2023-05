Mắt quầng thâm, khi nào là dấu hiệu cần đi bác sĩ khám?

Ngoài thiếu ngủ, dị ứng và một số bệnh tiềm ẩn nghiêm trọng cũng có thể gây quầng thâm. Một nguyên nhân khác là do chấn thương vùng đầu, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Mỹ).

Mắt bị quầng thâm có thể do mất ngủ, hoặc bệnh lý tiềm ẩn SHUTTERSTOCK

Quầng thâm quanh mắt do chấn thương hoặc bệnh tiềm ẩn còn được gọi là mắt gấu trúc. Vùng sẫm màu quanh mắt là do các mạch máu dưới da bị vỡ, dẫn đến bầm tím. Tình trạng này rất khác với quầng thâm do thiếu ngủ, vốn không liên quan gì đến xuất huyết mạch máu.

Mắt gấu trúc là dấu hiệu của vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nếu mắt quầng thâm kèm theo các triệu chứng như xuất hiện cục u bất thường, chóng mặt, buồn nôn, chảy dịch từ mũi, tai thì cần phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Bác sĩ sẽ xác định nguyên nhân cơ bản và kịp thời can thiệp.

Với nguyên nhân mắt gấu trúc là do chấn thương thì có khả năng là nạn nhân bị chấn thương sọ não. Tình trạng này xảy ra khi xương nền sọ bị nứt, chẳng hạn vì bị đánh hoặc va đập trong tai nạn giao thông.

Xương nền sọ gồm xương thái dương, xương bướm, xương sàng và xương chẩm. Tùy vào vị trí và mức độ chấn thương mà sẽ có một hay nhiều xương bị ảnh hưởng. Các triệu chứng nứt gãy xương nền sọ thường gặp là có quầng thâm ở vùng da dưới mắt, nhức đầu, chóng mặt và giảm thính lực.

Mắt quầng thâm cũng có thể là dấu hiệu của viêm xoang, viêm do dị ứng, ho gà, giảm tiểu cầu và một số bệnh khác. Trong trường hợp hiếm gặp, mắt quầng thâm còn là dấu hiệu của u nguyên bào thần kinh, một dạng ung thư phát triển từ các mô thần kinh ở cổ, ngực, bụng hoặc vùng xương chậu.

Khi điều trị mắt quầng thâm, bác sĩ sẽ yêu cầu chụp CT hay X-quang. Với những nguyên nhân nhẹ, không gây nguy hiểm thì mắt quầng thâm thường sẽ tự khỏi sau vài tuần mà không cần điều trị. Trong trường hợp có chấn thương vùng đầu thì bệnh nhân cần điều trị y tế khẩn cấp. Nếu không, bệnh nhân sẽ xuất hiện các biến chứng như xuất huyết não, tổn thương thần kinh.

Nếu nguyên nhân là do bệnh lý như viêm xoang, u nguyên bào thần kinh thì tùy tình hình mà bác sĩ sẽ dùng thuốc, phẫu thuật, hóa trị hay kết hợp với các phương pháp điều trị khác, theo Medical News Today.