Mất tên trong danh sách tỉ phú, ông Trump yêu cầu tạp chí Forbes xin lỗi

Cựu Tổng thống Trump tại sự kiện vận động ở bang Florida hôm 11.10

Tờ The Guardian ngày 12.10 đưa tin Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump "yêu cầu" tạp chí Forbes phải xin lỗi vì đã loại ông khỏi danh sách 400 tỉ phú giàu nhất ở Mỹ sau khi cho rằng tài sản của ông giảm 600 triệu USD.

"Tôi yêu cầu tạp chí Forbes đưa ra lời xin lỗi đầy đủ", ông viết trên mạng xã hội Truth Social của mình.

Tuần trước, tạp chí này đưa ra danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ mà không có tên cựu tổng thống vì cho rằng tài sản của ông đã giảm so với năm ngoái. Ông Trump nằm trong danh sách này hằng năm kể từ thập niên 1990, trừ năm 2021.

Phản ứng về danh sách mới nhất, ông chỉ trích những cây bút "được chỉ định để công kích tôi nặng nề", đồng thời ca ngợi việc ông đang dẫn đầu trong cuộc đua giành vị trí đại diện đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ, dù phải đối diện hàng loạt cáo buộc hình sự và dân sự.

Ngoài ra, ông còn phê phán cây bút Dan Alexander vì đã có "nhiều bài viết sai và bôi nhọ về tôi". Ông Alexander là biên tập viên cấp cao tại Forbes và là tác giả quyển sách How Donald Trump Turned the Presidency Into a Business (tạm dịch: Ông Donald Trump đã biến nhiệm kỳ tổng thống thành một doanh nghiệp như thế nào).

Viết trên mạng xã hội X, ông Alexander nói ông Trump cứ chỉ ra bất cứ thông tin sai nào mà ông đã viết, đồng thời cho biết mình sẽ vẫn đưa tin và cẩn thận kiểm tra mọi thông tin ông xuất bản.

Trên mạng xã hội, ông Trump còn cáo buộc tạp chí Forbes "hợp tác" với công tố viên Letitia James tại bang New York, người đã kiện ông cùng 2 con trai và Tập đoàn Trump Organization trong vụ kiện dân sự cáo buộc hành vi thổi phồng giá trị tài sản để hưởng lợi.

Ông Trump vẫn xuất hiện trong danh sách trực tuyến của Forbes xếp hạng các tỉ phú toàn cầu hôm 12.10, đứng vị trí thứ 1.217 với khối tài sản trị giá 2,6 tỉ USD.