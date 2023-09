Mất tiền tỉ vì đầu tư tiền ảo

Công an nhiều tỉnh thành thời gian qua liên tục triệt phá các sàn giao dịch tiền ảo. Chẳng hạn, cuối tháng 6, Công an TP.HCM ra thông báo truy tìm 4 người liên quan đến vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với hình thức giao dịch tiền ảo thông qua trang web www.busstrade.com. Hay Bộ Công an cho biết đang vào cuộc làm rõ những hoạt động liên quan đến giao dịch, cách thức chi trả... của tiền ảo Pi; đồng thời cảnh báo "không có hoạt động kinh doanh nào mà có lợi nhuận cao vậy" sau khi có nhiều thông tin về việc Pi được giao dịch với giá cao.