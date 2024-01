Sáng 11.1.2023, Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự (CSGT-TT) Công an quận 12 (tại TP.HCM) đã ra quân thực hiện cao điểm Đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán và các Lễ hội đầu xuân 2024.

Sau lễ ra quân, triển khai nhiệm vụ, các lực lượng đã di chuyển ra các điểm chốt để thực hiện việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Mất tiền triệu vì buổi sáng vẫn còn nồng độ cồn sau buổi nhậu khuya

Nhậu khuya, sáng mất tiền triệu

Tại chốt kiểm tra ở đường Lê Thị Riêng, lực lượng CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn đối với nhiều tài xế. Đa phần các tài xế khi kiểm tra đều tuân thủ quy định, không vi phạm nồng độ cồn.

Tuy nhiên, khoảng hơn 8 giờ sáng, lực lượng CSGT đã kiểm tra và phát hiện một tài xế xe tải có nồng độ cồn ở mức 0,249 mg/lít khí thở.

Tài xế cho biết anh lái xe thuê cho chủ với mức lương khoảng 10 triệu đồng, do sáng 10.1 có đơn hàng nên phải đi sớm. Bên cạnh đó cũng do anhchủ quan nghỉ ngủ một đêm sẽ hết nồng độ cồn nên vẫn điều khiển phương tiện.

Lực lượng chức năng đã đưa xe tải của người này về trụ sở để lập biên bản. Tại đây, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra tải trọng. Tuy nhiên, sau khi cân xe thì tài xế không vi phạm lỗi này. Vì vậy, anh chỉ bị xử phạt nồng độ cồn.

Theo quy định, tài xế sẽ bị xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10 đến 12 tháng và tạm giữ phương tiện.

Cũng trong sáng 11.1.2023, lực lượng CSGT cũng xử lý vi phạm với một trường hợp điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy.

Người này cho biết làm nghề phụ sửa xe, đang trong quá trình đi giao xe cho khách thì bị kiểm tra và phát hiện trong cơ thể có chất ma túy.

Sau khi xử lý vi phạm hành chính ở mức 6 đến 8 triệu đồng, người này được bàn giao lại cho công an phường để tiếp tục xử lý.

CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn suốt Tết Nguyên đán 2024

Xử lý nồng độ cồn xuyên tết

Lãnh đạo đội CSGT-TT công an quận 12 cho biết, trong đợt ra quân này lực lượng CSGT sẽ tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông như lỗi vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy, vi phạm tốc độ, chở hàng quá tải, quá khổ, đón trả khách sai quy định.

Cũng trong sáng 11.1.2023, Đội Cảnh sát giao thông – TT các quận huyện và các Đội CSGT trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) Công an TP.HCM cũng đồng loạt ra quân thực hiện ra quân thực hiện cao điểm Đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán và các Lễ hội đầu xuân 2024

CSGT kiểm tra nồng độ cồn trên QL1 ngay sáng ra quân, nhưng đến trưa, 2 chốt của Đội CSGT Rạch Chiếc và Trạm CSGT Tân Túc không phát hiện trường hợp vi phạm V.P

CSGT sẽ tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như: người điều khiển xe mà trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định; "nhồi nhét" khách chở quá số người quy định;

Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó trưởng phòng CSGT, đề nghị CSGT tham gia tổ công tác phải phát huy các kinh nghiệm trong công tác tuần tra, kiểm soát để phát hiện vi phạm. Lực lượng CSGT phối hợp cùng lực lượng khác sẵn sàng các biện pháp mạnh để kiên quyết xử lý các tình huống chống đối, cản trở người thi hành công vụ; thực hiện văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với người dân và người vi phạm, bảo đảm an toàn khi thực thi nhiệm vụ.



Các tài xế chấp hành nghiêm quy định đã uống rượu bia không lái xe V.P

Một số tài xế container hỏi CSGT: "Đo này có tốn thời gian không anh, vì em sợ trễ giờ vào cảng" V.P

Tổ công tác kiểm tra ngẫu nhiên người tham gia giao thông trên đường V.P

Theo Phòng CSGT, đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024 sẽ được triển khai từ ngày 11.1 đến hết ngày 29.2.2024. hiện nay là thời gian sẽ diễn ra nhiều sự kiện, lễ, tiệc, hội họp… tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ diễn biến phức tạp hơn. PC08 khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm luật Giao thông, bảo đảm an toàn cho mình và những người tham gia giao thông khác.