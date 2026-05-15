Mặt tối của AirPods mà Apple không bao giờ muốn nhắc đến

Kiến Văn
15/05/2026 12:42 GMT+7

Thành công toàn cầu của AirPods vô tình làm nổi bật một vấn đề lớn: thiết bị điện tử nhỏ gọn đang tạo ra lượng rác khó xử lý nhiều chưa từng có.

Nhờ vào thiết kế tiện dụng và cảm giác thoải mái khi đeo, AirPods đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu cho những tín đồ yêu thích nghe nhạc bằng tai nghe không dây. Mặc dù vậy, kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2017, AirPods vẫn gặp phải những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến môi trường.

Hàng triệu chiếc AirPods bị vứt bỏ mỗi năm và Apple chưa có lời giải

Cụ thể, trong khi Apple tự hào về các biện pháp sản xuất thân thiện với môi trường, tuổi thọ ngắn của AirPods (thường dưới 2 năm), kết hợp với việc công ty không khuyến khích người dùng tự sửa chữa đã tạo ra những thách thức lớn.

Ngay cả với quy trình sản xuất AirPods Pro 3 có tỷ lệ vật liệu tái chế cao và giảm lượng khí thải carbon, khi pin của tai nghe không còn hoạt động sau khoảng 18 tháng, người dùng gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc vứt bỏ và mua mới, điều đó làm giảm đi những lợi ích môi trường mà Apple đã cố gắng đạt được.

AirPods 'gây hại môi trường bậc nhất'

Theo kế hoạch trung hòa carbon vào năm 2030, Apple đã sử dụng 40% vật liệu tái chế cho AirPods Pro 3, trong đó hộp sạc MagSafe được làm từ 65% nhựa tái chế và pin từ 100% coban tái chế và 95% lithium tái chế. Công ty cũng khuyến khích người dùng tái chế AirPods cũ thông qua chương trình Trade In, cho phép người dùng gửi tai nghe cũ để nhận tín dụng khi mua thiết bị mới.

Vấn đề là tuổi thọ và khả năng sửa chữa hạn chế của AirPods lại không được Apple nhắc đến. Giới chuyên gia cho biết, mỗi cặp tai nghe AirPods có tuổi thọ nhất định, thường 2 đến 3 năm, và khi hỏng hóc, người dùng không thể tự sửa chữa do thiết kế độc quyền. Đặc biệt, Apple không cung cấp linh kiện thay thế, khiến việc sửa chữa trở nên bất khả thi. Do đó, khi AirPods gặp sự cố, việc vứt bỏ chúng trở thành lựa chọn duy nhất, trong khi chỉ Apple mới có thể tái chế chúng, làm giảm hiệu quả của các nỗ lực bảo vệ môi trường.

Rõ ràng, với những vấn đề xảy ra, Apple cần xem xét lại cách tiếp cận của mình để cải thiện tính bền vững của AirPods và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, thay vì chỉ dùng các lời lẽ quảng bá về việc sử dụng vật liệu tái chế trên sản phẩm.

