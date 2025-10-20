Mật vụ Mỹ phát hiện ổ săn có tầm ngắm ra chuyên cơ Tổng thống Trump

Cơ quan Mật vụ Mỹ hôm 19.10 xác nhận đã phát hiện một điểm săn bắn đáng ngờ gần sân bay Palm Beach (Florida), có tầm nhìn trực tiếp đến ngay vị trí Tổng thống Donald Trump ra khỏi chuyên cơ Không lực Một.

Đài NBC News dẫn lời người phát ngôn Mật vụ Mỹ Anthony Guglielmi cho biết ổ săn này được phát hiện vào ngày 15.10, và FBI hiện đang chỉ đạo một cuộc điều tra.

Trong một tuyên bố, ông Guglielmi cho biết: “Cơ quan Mật vụ Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với FBI và các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi tại quận Palm Beach. Trong quá trình chuẩn bị an ninh trước khi Tổng thống đến Palm Beach, bao gồm việc sử dụng công nghệ và rà soát toàn diện, các nhóm đặc vụ đã xác định được các vật thể đáng chú ý gần sân bay quốc tế Palm Beach”.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng phát hiện này không gây ảnh hưởng gì đến hoạt động chung, và không “cá nhân nào có mặt hoặc liên quan tại địa điểm này”.

Kênh NBC News dẫn lời một quan chức cấp cao có thông tin về cuộc điều tra cho biết điểm săn nằm đối diện với khu vực sân bay nơi các máy bay tư nhân thường đậu, bao gồm cả máy bay riêng của ông Trump.

Vị quan chức này cho biết chuyên cơ Không lực Một thường không đỗ tại khu vực này, nhưng đã từng sử dụng khu vực này trước đây và dự định sẽ đỗ tại đó do có công trình xây dựng.

Theo NBC News, ông Trump đã đến Florida vào hôm 16.10 để nghỉ dành cuối tuần tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình.

Ông Donald Trump được nhân viên an ninh hỗ trợ sau khi tiếng súng vang lên trong một cuộc vận động tranh cử tại Butler, bang Pennsylvania (Mỹ), ngày 13.7.2024 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Trump đã phải đối mặt với nhiều mối đe dọa trong 2 năm qua, bắt đầu trong chiến dịch tranh cử năm ngoái và tiếp tục sau khi ông đắc cử lần thứ hai.

Trong năm 2024, ông đã hai lần là mục tiêu ám sát. Vào tháng 7, Thomas Crook, một thanh niên 20 tuổi đã nổ súng vào ông Trump khi ông vận động tranh cử tại Pennsylvania. Viên đạn sượt qua tai ông Trump, trong khi kẻ nổ súng bị tiêu diệt.

Đến tháng 9, Ryan Routh (59 tuổi) bị bắt khi đang trốn gần một sân golf ở Florida với âm mưu ám sát ông Trump khi ông chơi golf ở đó.

Đầu năm nay, cảnh sát ở Florida cũng đã bắt giữ một người đàn ông 46 tuổi vì cáo buộc đe dọa giết ông Trump trên mạng xã hội trước lễ nhậm chức của ông.