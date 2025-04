‘Mật vụ phụ hồ’ và công thức ‘ăn tiền’ của Jason Statham

A Working Man (tựa Việt: Mật vụ phụ hồ) dựa trên tiểu thuyết Levon’s Trade (2014), xoay quanh Levon Cade (Jason Statham) - cựu đặc nhiệm lính thủy hoàng gia nay đã nghỉ hưu và trở thành thầu xây dựng. Để bảo đảm chiến thắng trong vụ kiện giành quyền nuôi con gái, anh quyết định khước từ bạo lực, chọn sống cuộc đời nhàn nhã. Song, biến cố ập đến khi cô con gái của người sếp, cũng là bạn thân Levon, bị một băng xã hội đen Nga bắt cóc. Trước lời thỉnh cầu từ ông bạn, tay cựu binh đành “tái xuất giang hồ”.

A Working Man tiếp tục theo công thức “anh hùng đơn thân độc mã” trong các phim trước của Jason Statham ẢNH: MOCKINGBIRD

Jason Statham luôn tạo sức hút dù 'bình cũ, rượu cũ'

Là một trong những diễn viên hành động hoạt động năng nổ từ thập niên 1990 đến nay, nhắc đến Statham, khán giả “đóng khung” ngay hình tượng một gã người Anh với vẻ mặt hầm hố, quả đầu hói đặc trưng, cùng kỹ năng chiến đấu thượng thừa. Đặc biệt từ sau khi đóng chính loạt phim đình đám The Transporter (Người vận chuyển), Jason Statham có thể xem là “chết vai”, khi khó có cơ hội bứt phá với những vai diễn đa dạng.

Tuy nhiên, tài tử xứ sương mù không xem đó là hạn chế, mà ngược lại biến điều này thành thương hiệu riêng. Bằng chứng là hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật, Jason Statham mang phong cách ăn mặc lẫn thần thái bên ngoài vào từng vai diễn; anh chỉ cần làm tốt, không cần xuất thần.

Jason Statham thuộc lớp tài tử phim hành động không phải nâng cao diễn xuất, chỉ thể hiện thần thái trên màn ảnh là đủ để fan vỡ òa ẢNH: MOCKINGBIRD

Đến A Working Man, Levon Cade có tính cách không mấy khác biệt so với những vai trước của Statham. Nhân vật có phần thoại tương đối “sách vở”, thiếu điểm nhấn, song vẫn gây hứng thú với chất giọng Cockney trầm đục, nam tính đến từ chàng diễn viên đầu hói.

Dù có cốt truyện độc lập, khán giả vẫn có thể xem đây là phần tiếp nối của những phim hành động - cháy nổ trước của Statham như The Expendables, Fast & Furious, The Beekeeper... Tất cả đều xoay quanh nhân vật chính là một cựu đặc vụ chính phủ đang “gác kiếm”, gặp chuyện bất bình nên quyết đơn thương độc mã lao vào hàng ngũ quân thù.

Vì vậy, khán giả đến với A Working Man, hay các tác phẩm trước có Statham đóng chính, chưa bao giờ là vì kịch bản. Giới mộ điệu muốn gặp lại một gương mặt thân quen, với một kịch bản dễ đoán, cùng chuỗi hành động tưởng chừng không có điểm dừng.

Phim hành động ở chất lượng tầm trung

Xét riêng mảng đánh đấm, A Working Man vừa đủ “đã”, song thiếu sáng tạo. Những năm gần đây, nhiều bộ phim thuần hành động với tiêu chí “cất não ở nhà” ra rạp, cạnh tranh nhau chủ yếu nhờ sự sáng tạo từ đạo diễn hình ảnh. So với Keanu Reeves giết tội phạm bằng… dụng cụ học tập, Denzel Washington với khả năng chiến đấu vô song trong loạt The Equalizer, hay chính Jason Statham trong phim trước là The Beekeeper, các cảnh đối đầu giữa Levon và băng mafia trong A Working Man thiếu hẳn điểm nhấn.

Cụ thể, việc Levon dùng các trang thiết bị ở công trường, đúng với chủ đề của phim, để chiến đấu chỉ xuất hiện ở cảnh đầu. Sau đó, nhân vật lại sử dụng súng ống, làm cho tình tiết A Working Man giảm độ bất ngờ. Chưa kể, phim lạm dụng tông màu tối và cảnh đêm để che khuyết điểm cho kỹ xảo, từ đó khiến khung hình hành động luôn ở trong tình trạng tù túng, khó theo dõi.

Phim chưa có sự đầu tư về góc quay và độ sáng tạo trong các cảnh hành động ẢNH: MOCKINGBIRD

Chưa hết, khán giả kỹ tính có thể khó chịu với tính logic trong phim, cũng như chuỗi tình tiết được cài cắm “đao to búa lớn” xong cách giải quyết bị hời hợt. Tổ chức xã hội đen mà Levon đối đầu được khắc họa đáng sợ ra sao qua… lời thoại, nhưng rốt cuộc lại là một băng nhóm ô hợp mờ nhạt. Hay như tuyến truyện phụ về nỗ lực giành quyền nuôi con, câu chuyện riêng của cô gái bị bắt cóc... cũng bị trôi tuột theo từng đường quyền của nam chính.

Trên chuyên trang Rotten Tomatoes, tỷ số điểm của nhà phê bình dành cho A Working Man là 50%, xếp hạng ở mức trung bình. Các chuyên gia đánh giá cao thần thái của Jason Statham, song phàn nàn về độ dài không cần thiết của tác phẩm khi mà các tình tiết chỉ đơn thuần lặp đi lặp lại, cũng như phần hội thoại sáo rỗng, không đi tới đâu.

Giới phê bình chưa hài lòng về tính logic, trong khi fan háo hức chờ phim của Jason Statham ra rạp ẢNH: MOCKINGBIRD

Có ý kiến cho rằng lẽ ra Statham cứ làm tiếp phần hai The Beekeeper, sẽ hay hơn nhiều so với việc đóng một phim mới hoàn toàn mà nội dung và tuyến nhân vật gần như sao chép lại. Tuy nhiên, số lượng người xem hào hứng đến rạp lại là 88%, cho thấy sức nóng từ tài tử đầu hói sau bao nhiêu năm chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nhìn chung, A Working Man là một phim hành động thể hiện đúng định hướng đóng phim của Jason Statham, song thiếu đột phá, câu chuyện thì đáng quên. Với các khán giả chỉ tìm kiếm sự giải trí thuần túy hay là fan của “anh hói”, phim có thể là một lựa chọn hợp lý trong mùa lễ.