'Mật vụ ong': Khi Jason Statham vào vai 'John Wick'

Trailer phim The Beekeeper (2024) có sự tham gia của Jason Statham

David Ayer là đạo diễn người Mỹ đứng sau nhiều phim tội phạm đình đám như Training Day, S.W.A.T., Suicide Squad... Trong khi đó, Jason Statham là tài tử người Anh tạo dựng tên tuổi qua các thương hiệu phim hành động như The Transporter (Người vận chuyển), Expendables (Biệt đội đánh thuê), The Fast & the Furious. Màn liên thủ của cả hai trong The Beekeeper (tựa Việt: Mật vụ ong) là lý do chính khiến fan mong chờ phim.

Statham vào vai Adam Clay - siêu đặc vụ thuộc chương trình tối mật “Beekeeper” - nay về hưu. Anh hành nghề nuôi ong lấy mật tại nhà kho của một bà giáo già tốt bụng. Ngày nọ, Adam phát hiện bà đã tự tử, sau khi bị bọn lừa đảo trên mạng cưỡng đoạt toàn bộ lương hưu và 2 triệu USD trong quỹ từ thiện. Anh quyết tâm săn lùng bọn lừa đảo, đuổi cùng diệt tận đến kẻ đầu sỏ - tay tài phiệt nham hiểm Derek Danforth (Josh Hutcherson).

The Beekeeper đánh dấu lần đầu Jason Statham và David Ayer hợp tác Miramax

Đả kích lừa đảo online

Lừa đảo qua hình thức trực tuyến (online scamming) hay qua điện thoại đang là vấn nạn nghiêm trọng tại Mỹ. Trong năm 2021, theo ước tính của Forbes, kẻ gian chiếm đoạt 40 tỉ USD từ các nạn nhân cả tin - 60% trong số đó là những người ngoài 60 tuổi.

Chia sẻ với Forbes, David Ayer nói anh đồng ý thực hiện The Beekeeper sau khi nhận kịch bản từ biên kịch Kurt Wimmer vì khá đồng cảm. “Các vụ lừa đảo thật kinh khủng. Ngành công nghiệp khổng lồ này đáng giá cả tỉ USD. Những người tham gia dự án, từ đoàn phim cho đến diễn viên, đều từng có người thân là nạn nhân. Tôi hy vọng tác phẩm sẽ gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh”, Ayer nói.

Để các phân đoạn khắc họa nhóm lừa đảo chuẩn xác, David Ayer thuê một đặc vụ đã về hưu có 30 năm kinh nghiệm làm cố vấn cho phim. Anh khắc họa hang ổ của lũ scammer (lừa đảo) như một sàn giao dịch chứng khoán sôi nổi, trên sân khấu là tay “phát ngôn viên” liên tục khích lệ, tuyên dương mỗi khi cá cắn câu. Chúng sử dụng linh hoạt các chiêu trò từ khơi gợi tình thương cho đến giả mạo chuyên viên, quan chức nhà nước... với màn đối đáp dồn dập đẩy con mồi vào “mê hồn trận”. Tương phản với vẻ mặt đau khổ, tủi nhục của nạn nhân khi thấy số dư ngân hàng trở về không là sự hả hê, khoái chí như vừa đấu thầu thắng một phi vụ trăm tỉ của chúng. Đáng sợ hơn, lũ bất nhân còn ẩn mình dưới danh nghĩa những công ty tài chính, được tiếp tay bởi các “ông lớn” trong ngành.

Tác phẩm đưa ra lời cảnh tỉnh về nạn lừa đảo online, vốn là một “khối u” gây nhức nhối của xã hội Mỹ Miramax

David Ayer chủ đích đẩy sự phẫn nộ của khán giả lên đến cao trào trong hồi đầu tiên, để rồi làm cho người xem thấy hả hê khi từng tên một bị Adam Clay tiêu diệt. Vẻ dương dương tự đắc của lũ lừa đảo dần biến mất, chỉ còn lại sự hoang mang và hối hận khi chúng đối diện cửa tử. Hình tượng phản anh hùng của Jason Statham như đại diện cho ước mơ của người Mỹ bởi ngoài đời thực, rất ít các vụ lừa đảo được giải quyết. Nhiều nạn nhân chỉ biết ngậm ngùi xem việc mất tiền là “bài học để đời”.



Jason Statham: Một 'John Wick' cộc cằn, bụi bặm

Nhiều khán giả thường nói vui là “Đừng dại bắt cóc con gái của Liam Neeson (phim Taken), cũng đừng liều mà giết chó của John Wick (phim John Wick)”. Với Adam Clay của Jason Statham, đó là bà cô hàng xóm tốt bụng. Nguồn cơn hành động của gã được thể hiện cô đọng trong câu thoại: “Bà ấy là người duy nhất đối xử tốt với tôi trong cuộc đời này”.

Tín đồ phim hành động dễ nhận ra nhiều điểm tương đồng giữa The Beekeeper và John Wick: Nhân vật chính là sát thủ lão luyện đã về hưu, được giới xã hội đen lẫn người trong bộ máy hành chính khiếp sợ. Họ cũng là sói cô độc, đơn thương độc mã “làm cỏ” hàng trăm kẻ địch. Về phía biên kịch, đây là kiểu kịch bản đơn giản mà hiệu quả, không đòi hỏi nhiều sự sáng tạo song vẫn gây cảm xúc mạnh cho người xem.

Jason Statham tiếp tục thể hiện vai diễn quen thuộc cuộc mình - “người hùng cô độc” Miramax

Đến với The Beekeeper, Jason Statham có dịp thể hiện chất giọng Cockney, Đông London của mình. Tông giọng trầm đục, kết hợp với khuôn mặt lầm lì của Statham khiến nhân vật do anh thủ vai thêm phần nguy hiểm. Adam Clay không có những câu pha trò như nhiều nam chính Hollywood khác, nhưng mỗi lời thoại cộc lốc của nhân vật đều đanh thép, tựa phán quyết cuối cùng dành cho bọn tội phạm.

Điểm khiến Adam Clay khác John Wick là nhân vật này cộc cằn, kiệm lời và cũng liều mạng hơn. Nếu John còn nhận sự hỗ trợ từ bạn cũ và ông chủ khách sạn The Continental, thì Adam tự thân vận động, đi đến đâu là tan hoang đến đấy. Đây là vai không quá tầm của Jason Statham, khi anh từng diễn kiểu nhân vật “quý ông giận dữ” tương tự trong loạt phim ba phần The Transporter hay Wrath of Man (2021) của đạo diễn Guy Rithchie.

Kịch bản thiếu đột phá

Điểm hạn chế của The Beekeeper là cảnh hành động không có nhiều điểm nhấn. Các pha hạ thủ của Adam Clay rợn gáy song cũng dễ đoán, chưa khắc họa được vai trò của đạo diễn hình ảnh. Nhớ lại John Wick, khán giả từng vỡ òa trước chuỗi hành động vượt ngoài quy chuẩn; như khi nhân vật đánh nhau bằng bút chì, gáy sách, hay cưỡi ngựa chạy đua với các quái xế.

Do tập trung xây dựng nhân vật Adam Clay, David Ayer lơ là với tính hợp lý của phim. Lực lượng hành pháp trong The Beekeeper bị khắc họa cực đoan: FBI bất lực, CIA thì thối nát công khai. Phe phản diện là dân lành nghề, vũ trang tận răng, tuy nhiên dễ dàng bị Adam Clay triệt hạ.

Xuyên suốt tác phẩm là những tình huống “tiện lợi”, khi vai chính vượt ải do phía phản diện quá ngô nghê. Trong nhiều phân cảnh, phe ác có thể chiếm ưu thế nhờ số đông, lại lao vào một chọi một như các phim võ thuật ngày xưa.

Nhiều tình tiết trong phim được khắc họa dễ dãi, thiếu chiều sâu Miramax

Hay như phản diện chính Derek Danforth được cài cắm là kẻ mưu mô, có quan hệ rộng với giới chính khách. Tuy nhiên, những gì tay này thể hiện trong phim là sự ngu dốt, hèn hạ khi luôn phải lệ thuộc vào cận vệ hay các ông lớn. Ở thể loại này, khán giả chắc chắn không mong chờ một màn tỷ thí xứng tầm cuối phim giữa người hùng và kẻ ác. Tuy nhiên, xét về độ ma mãnh, Derek Danforth không để lại ấn tượng như Joker (loạt phim Batman) hay Hans Gruber (phim Die Hard).



Ngoài ra, thông điệp về việc bảo vệ người già neo đơn xuất hiện nhiều ở hồi đầu, nhưng về sau trở nên lu mờ bởi chuỗi cảnh hành động. Cái kết của phim cũng không giải quyết được tận gốc vấn đề, khiến hành trình nhân vật thành ra dang dở.

Tóm lại, The Beekeeper đáng xem với fan của Jason Statham nói riêng, cũng như fan dòng phim hành động nói chung. Tuy nhiên, kịch bản thiếu đột phá, không có những khoảnh khắc khiến người xem vỡ òa, là điểm hạn chế của tác phẩm. IMDB chấm phim 6,8/10 với‎ 5.157 bình chọn.