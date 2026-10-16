Matt Reeves rời trường quay, đạo diễn Oscar cứu nguy cho 'The Batman 2'

Steven Soderbergh hỗ trợ hoàn tất quá trình quay phim

Steven Soderbergh "cứu nguy" cho The Batman Part II ẢNH: AFP

The Batman Part II chuẩn bị tiếp tục ghi hình trong bối cảnh đặc biệt khi đạo diễn Matt Reeves tạm vắng mặt để giải quyết việc gia đình. Reeves, người dẫn dắt thương hiệu kể từ khi được bổ nhiệm làm đạo diễn The Batman vào năm 2017, sẽ không trực tiếp trở lại phim trường trong giai đoạn sản xuất tiếp theo.

Theo xác nhận của Variety, Steven Soderbergh sẽ tham gia hỗ trợ hoàn tất quá trình quay The Batman Part II trong thời gian đạo diễn Matt Reeves tạm vắng mặt. Được biết, nhà làm phim này đã chủ động đề nghị giúp đỡ Reeves ở giai đoạn cuối của quá trình sản xuất dự án. Chia sẻ về vai trò mới, Soderbergh bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cách Reeves xây dựng The Batman, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu phối hợp cùng đạo diễn và đoàn phim để bảo đảm những cảnh quay mới hòa nhập liền mạch với phần phim đã hoàn thành.

Steven Soderbergh là đạo diễn đứng sau các tác phẩm như King of The Hill, Ocean's Eleven, Magic Mike... và từng đoạt giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất với Traffic (2000), ghi dấu ấn với phong cách làm phim đa dạng qua nhiều thể loại ẢNH: AFP

Nhà làm phim này cho biết: “Tôi cho rằng tác phẩm The Batman của Matt Reeves thực sự xuất sắc, bộ phim được thực hiện có chủ đích, mang dấu ấn riêng và có sự nhất quán chặt chẽ. Mục tiêu của chúng tôi là làm việc cùng Matt và đội ngũ của anh để tạo ra những thước phim có thể kết hợp liền mạch với những cảnh đã quay, giúp Matt hoàn thiện bộ phim một cách trọn vẹn”.

Trong khi đó, Matt Reeves tạm vắng mặt tại phim trường để giải quyết việc gia đình nhưng khẳng định không rời dự án The Batman Part II. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Steven Soderbergh vì đã hỗ trợ hoàn tất quá trình quay phim. Theo kế hoạch, Soderbergh sẽ làm việc tại London (Anh), trong khi Reeves tiếp tục điều hành từ Los Angeles (Mỹ) và tham gia sâu hơn vào giai đoạn hậu kỳ. Hiện bộ phim đã hoàn thành khoảng hai phần ba khối lượng sản xuất, dự kiến ra rạp ngày 18.2.2028.

‘The Batman 2’ tiếp tục lùi lịch phát hành

Robert Pattinson tiếp tục đóng Batman trong phần 2 ẢNH: AFP

Kể từ khi được công bố tại CinemaCon năm 2022, The Batman Part II đã nhiều lần điều chỉnh lịch phát hành. Ban đầu, phim dự kiến ra rạp ngày 2.10.2026, trước khi Warner Bros. dời lịch sang 1.10.2027. Đến tháng 6, thời điểm phát hành tiếp tục được lùi sang tháng 2.2028, với ngày chiếu dự kiến hiện tại là 18.2.2028.

Robert Pattinson cũng trở lại với vai Bruce Wayne/Batman trong phần tiếp theo, bên cạnh những gương mặt mới như Scarlett Johansson và Sebastian Stan. Việc điều chỉnh tiến độ sản xuất trong giai đoạn cuối khiến quá trình hoàn thiện bộ phim tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Đây không phải lần đầu Warner Bros. đối mặt với sự thay đổi đạo diễn trong quá trình sản xuất. Năm 2017, Zack Snyder rời Justice League sau biến cố gia đình và được Joss Whedon thay thế để hoàn thành bộ phim.

Trước đó, Richard Donner cũng bị thay thế bởi Richard Lester trong quá trình thực hiện Superman II năm 1980, sau khi đã quay một phần tác phẩm. Những trường hợp này cho thấy các dự án phim lớn của DC từng trải qua những thay đổi đáng kể trong khâu chỉ đạo sản xuất. Tuy nhiên, khác với các tiền lệ trên, Steven Soderbergh được đưa vào để hỗ trợ Matt Reeves hoàn thành bộ phim, thay vì thay thế hoàn toàn vai trò đạo diễn của ông.