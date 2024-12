'The Batman' phần 2 dời lịch chiếu đến năm 2027

Alejandro González Iñárritu hợp tác với Tom Cruise

Hãng Warner Bros. dời lịch chiếu của The Batman phần hậu truyện và thay thế bằng dự án (chưa công bố tên, do Warner Bros. và Legendary hợp tác sản xuất) của đạo diễn Alejandro González Iñárritu, tức sẽ chiếu ngày 2.10.2026. Dự án này đánh dấu sự hợp tác giữa ông với tài tử Tom Cruise, sau gần 1 thập niên kể từ tác phẩm The Revenant hợp tác với tài tử Leonardo DiCaprio.