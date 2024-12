'Superman' bản của James Gunn tung trailer hé lộ vũ trụ mới

Dự án Superman do James Gunn (từng chỉ đạo rất thành công thương hiệu siêu anh hùng Guardians of the Galaxy bên "vũ trụ điện ảnh" Marvel) viết kịch bản và làm đạo diễn, được xem là "vũ trụ" hoàn toàn mới khi một lần nữa tái khởi động (reboot) hình tượng nhân vật siêu anh hùng cùng tên.

Trong trailer đầu tiên vừa tung ra, nam diễn viên David Corenswet đóng chính vai Clark Kent/Superman. Với chiều cao hơn 1,9 m và kinh nghiệm diễn xuất đa dạng, vai của nam diễn viên sinh năm 1993 hứa hẹn sẽ tạo nên hình tượng siêu nhân mới bên cạnh hình tượng thành công trước đó do tài tử Henry Cavill đảm nhận.



Tạo hình "người đàn ông thép" - siêu nhân của David Corenswet trong phim Superman bản mới ẢNH: WARNER BROS.

Nhà phát hành tung ra nội dung ngắn gọn của bản phim mới: "Bộ phim khám phá hành trình của Clark Kent/Superman trong việc dung hòa di sản Kryptonian với gia đình nhận nuôi anh ấy ở Smallville, Kansas". Cũng "xào nấu" lại tứ truyện tranh DC Comics và đặc biệt là hình tượng đã quá quen thuộc với văn hóa đại chúng, nếu lướt qua cả nội dung tóm tắt không thể ngắn gọn hơn đó của nhà sản xuất, bản Superman của James Gunn có gì?

Qua trailer, đếm sơ sơ có hơn 15 nhân vật và các tình tiết ẩn đã được "nhá hàng", một con số hơi "ngộp" vì quá nhiều siêu anh hùng cùng xuất hiện. Đầu tiên là sự xuất hiện của chú chó sở hữu siêu năng lực Krypto bên cạnh Superman khi anh rơi với tốc độ cực nhanh từ khí quyển xuống mặt đất. Krypto là bạn của anh, song nhân vật này được đạo diễn đưa vào phim trong quá trình xử lý kịch bản. Krypto tên thật ngoài đời là Ozu, chú chó được đạo diễn nhận nuôi. Đạo diễn chia sẻ: "Ozu thực chất đã định hình lại câu chuyện giống như cách mà anh bạn nhỏ ấy thay đổi cuộc đời tôi".

Chú chó sở hữu siêu năng lực Krypto xuất hiện trong những khung hình đầu tiên của trailer ẢNH: WARNER BROS.

Bên cạnh Krypto, đoạn trailer còn hé lộ chớp nhoáng sự có mặt của các nhân vật sở hữu siêu sức mạnh như Guy Gardner (Nathan Fillion đóng), một thành viên của biệt đội Green Lantern Corps có năng lực phóng ra các tia năng lượng xanh lá cây; người chim Hawkgirl - siêu anh hùng nữ do Isabela Merced đóng; Mister Terrific, nhân vật sở hữu trí thông minh vượt trội có thể sử dụng nhiều món đồ công nghệ tối tân, do Edi Gathegi hóa thân.



Nhân vật phản diện Lex Luthor, do Nicholas Hoult đóng, điều hành tập đoàn LexCorp. Vai này của anh vốn được ê kíp tuyển lựa khắt khe từ rất nhiều gương mặt sáng giá khác

ẢNH: WARNER BROS.

Phía phản diện có Lex Luthor - ác nhân chính của phim, do tài tử Nicholas Hoult đóng. Trong phim, Lex Luthor sở hữu tập đoàn LexCorp và công khai đối đầu Superman; Metamorpho, một ác nhân có khả năng biến hình do Anthony Carrigan đóng; và một sinh vật khổng lồ không rõ tên cũng không rõ lai lịch, có khả năng phun lửa.

Một trong những nhân vật quan trọng khác được hé lộ đó là Lois Lane do Rachel Brosnahan đóng - người yêu của Clark Kent. Cũng như nhiều gương mặt nữ nghệ sĩ khác ở Hollywood, Rachel Brosnahan là cái tên mới nhất đảm nhận vai này.

Trang trại của cặp vợ chồng Jonathan Kent và Martha Kent, những người trái đất đã nhận nuôi một cậu bé thuộc chủng loài Kryptonian (tức Clark Kent) sau khi cậu tiếp cận trái đất ẢNH: WARNER BROS.

Tái khởi động thương hiệu Superman đồng nghĩa với việc chính thức tái khởi động toàn bộ "vũ trụ" siêu anh hùng DC. Lần đầu tiên, ở mảng phim người đóng, thương hiệu siêu nhân Superman ra mắt một vũ trụ điện ảnh song song với các vũ trụ hiện có, với hàng loạt siêu anh hùng nổi tiếng cũng như vô danh khác bước từ trang truyện DC Comics. Và lý do này cũng lý giải phần nào cho việc tại sao các nhà làm phim lại "chào sân" quá nhiều hình tượng được làm mới như thế trong phim. Phim Superman dự kiến ra rạp ngày 11.7.2025.

Trailer phim Superman