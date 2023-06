Tài tử cao hơn 1,9 m đóng siêu nhân trong 'Superman: Legacy'

Hai diễn viên David Corenswet và Rachel Brosnahan sẽ lần lượt đảm nhận các vai siêu nhân Clark Kent và Lois Lane trong phim siêu anh hùng Superman: Legacy do James Gunn "cầm trịch", sau một thời gian dài tìm kiếm những gương mặt thích hợp cho vai diễn.

Chân dung nam diễn viên sinh năm 1993 David Corenswet VARIETY

Superman: Legacy là dự án quan trọng giới thiệu một "vũ trụ" siêu anh hùng hoàn toàn mới chuyển thể từ truyện tranh DC, khác với những gì mà khán giả xem trước đây, nằm dưới quyền sáng tạo và điều hành của James Gunn (sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ với phần phim Vệ binh dải ngân hà 3 cho Marvel) và người đứng đầu DC Studios là Peter Safran.

Theo các nguồn tin, có đến 6 nam diễn viên cùng tham gia tuyển chọn cho vai siêu nhân Clark Kent trong bản phim mới nhất, và David Corenswet đã được chọn. Trước David Corenswet, có 3 nghệ sĩ từng kinh qua vai này trong nhiều phần phim siêu nhân khác nhau như Christopher Reeve đóng trong phim Superman (1978), Brandon Routh đóng trong phim Superman Returns (2006) và Henry Cavill trong phim Man of Steel (2013).

Vai diễn của tài tử Henry Cavill cách nay một thập niên đã giúp anh định hình vai siêu anh hùng này trên màn ảnh rộng. Sau đó, anh tiếp tục xuất hiện trong nhiều phần phim như Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Justice League (2017) và chớp nhoáng vai khách mời trong Black Adam (2022).

Bộ phim Superman: Legacy sẽ là bệ phóng cho David Corenswet

SHUTTERSTOCK

Khi James Gunn và Peter Safran tiếp quản thương hiệu siêu nhân, họ lên một kịch bản khác rất mới, và ấp ủ kế hoạch giới thiệu một thế hệ siêu nhân trẻ hơn. Còn với Henry Cavill, sau nhiều thập niên "đóng đinh" tên tuổi với vai siêu nhân và được yêu thích, đã thông báo rằng anh sẽ trở lại trong những dự án khác nữa về nhân vật từng do mình thủ diễn, nguồn tin xác nhận.

Nam diễn viên David Corenswet đã tìm được "bến đỗ" mới ở "vũ trụ" DC. Nam nghệ sĩ cao 1,93 m, trước khi về với DC đã đóng nhiều dự án tiếng tăm, như loạt phim House of Cards, The Politician, We Own This City...

Báo chí nước ngoài nhận xét, Superman: Legacy đóng vai trò là bàn đạp rất lớn cho sự nghiệp của David Corenswet thời gian tới ở Hollywood. Phim dự kiến ghi hình đầu năm tới, và ra rạp vào ngày 11.7.2025.