'Vệ binh dải ngân hà 3' cán mốc nửa tỉ USD toàn cầu

Tổng kết doanh thu phòng vé tuần vừa qua cho thấy bom tấn Vệ binh dải ngân hà 3, do James Gunn chỉ đạo, vừa thu về số tiền 213 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và tổng cộng 528,8 triệu USD tại phòng vé toàn cầu. Cụ thể hơn, ở thị trường nội địa, phim thu 60,5 triệu USD tại 4.450 rạp chiếu, tỉ lệ kiếm tiền so với tuần trước giảm 48% - và con số này đưa phim vào top những phim thuộc "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU) ăn khách; còn bên ngoài Bắc Mỹ, phim thu về 91,9 triệu USD từ 52 thị trường, tổng số tiền là 315,6 triệu USD, trong đó bao gồm 58,4 triệu USD từ thị trường Trung Quốc.

Phim 'Vệ binh dải ngân hà 3' vừa chạm mốc 200 triệu USD doanh thu tại thị trường nội địa MARVEL

Trước Vệ binh dải ngân hà 3, chỉ có 5 trong số hơn 30 phim thuộc MCU có mức sụt giảm tỉ lệ kiếm tiền từ 50% trở xuống ở tuần thứ 2 tại rạp, bao gồm Black Panther (giảm 45%), xếp sau là phim Thor (47%), Doctor Strange (49%), Iron Man (50%) và The Avengers (50%).

Phần thứ 3 trong loạt phim Vệ binh dải ngân hà được khen ngợi về chất lượng, với mức chấm 82%, đạt chứng nhận "tươi". Phim quy tụ dàn diễn viên vừa cũ vừa mới như Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter, Chukwudi Iwuji...

Xếp sau Vệ binh dải ngân hà 3 là phim hoạt hình The Super Mario Bros. Movie của đạo diễn Aaron Horvath và Michael Jelenic, cho thấy phim vẫn đang tiếp tục sinh lời tốt trong và bên ngoài thị trường Bắc Mỹ, sau khi trở thành phim đầu tiên trong năm 2023 chạm mốc 1 tỉ USD toàn cầu. Tuần vừa qua, cũng là tuần thứ 6 mà phim trụ rạp, tác phẩm thu về số tiền 13 triệu USD từ 3.800 rạp chiếu, nâng tổng tiền vé tại Bắc Mỹ lên con số 536 triệu USD, tổng doanh thu toàn cầu là 1,21 tỉ USD.

Phim 'The Super Mario Bros. Movie' tiếp tục thu lời tại phòng vé, chuẩn bị bước sang tuần thứ 7 tại rạp UNIVERSAL

Xếp sau phim The Super Mario Bros. Movie là phim Book Club: The Next Chapter, phần tiếp theo của bộ phim Book Club ra mắt năm 2018. Tuy nhiên, phim được nhìn nhận là mở màn đáng thất vọng với 6,5 triệu USD từ 3.500 rạp trong tuần đầu tiên phát hành, trong khi đó, phần đầu thu về 13,6 triệu USD trong tuần đầu phát hành. Phần 2 này quy tụ dàn diễn viên như Candice Bergen, Jane Fonda, Diane Keaton và Mary Steenburgen.