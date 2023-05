Nhan sắc thật của dàn nữ nhân xấu lạ trong 'Guardians of the galaxy 3'

Zoe Saldana là một trong những đả nữ được trọng vọng bậc nhất Hollywood ở thời điểm hiện tại. Nhờ vẻ ngoài mạnh mẽ, quyến rũ, Zoe Saldana thường xuyên được nhắm vào vai những người phụ nữ kiên cường, gai góc. Vai diễn lớn đầu tiên trong sự nghiệp của cô chính là nữ thủy thủ Anamaria trong Pirates of the Caribbean: The curse of the black pearl. Cô còn ghi dấu ấn với vai nàng Neyfiti của Avatar và nữ sát thủ lạnh lùng trong Colombiana.