Vì sao 'Mickey 17' của 'quái kiệt' Bong Joon Ho lại dời lịch chiếu?

Hãng Warner Bros. vừa thông báo phim khoa học viễn tưởng Mickey 17 do Bong Joon Ho chỉ đạo dời lịch chiếu từ ngày 31.1.2025 sang ngày chiếu mới là 18.4.2025. Điều đáng chú ý, trong lần phát hành tháng 4, Mickey 17 sẽ được chiếu ở rạp chiếu chất lượng cao IMAX khắp thế giới.

Diễn viên Robert Pattinson đóng vai chính trong Mickey 17 ẢNH: W.B

Tin tức này được hãng phát hành Warner Bros. thông báo 1 ngày sau khi hãng Lionsgate cho biết phim tiểu sử về cuộc đời siêu sao nhạc pop Michael Jackson là Michael (đạo diễn: Antoine Fuqua) dời chiếu từ ngày 18.4.2025 sang ngày chiếu mới là 3.10.2025.

Một đại diện của hãng Warner Bros. nói với truyền thông: "Khi ngày chiếu 18.4 trở nên khả thi, chúng tôi ngay lập tức lấp Mickey 17 vào để dự phòng. Chúng tôi háo hức với ngày chiếu mới đó, và cũng rất vui khi phim có thể chiếu rộng rãi cho khán giả với định dạng rạp chiếu IMAX".

Các nguồn tin nhấn mạnh sở dĩ các dự án gần như đồng loạt chuyển sang lịch chiếu mới với các rạp chiếu IMAX, vốn khổ màn hình lớn hơn và trải nghiệm nghe - nhìn cũng tốt hơn, vì những năm gần đây, hệ thống rạp chiếu IMAX đã đóng góp một phần không nhỏ vào tiền bán vé của các phim. Bên cạnh đó, nhu cầu trải nghiệm của khán giả cũng ngày càng tăng cao, nhất là đòi hỏi phần nghe - nhìn tại rạp.

Mickey 17 là phim tiếp theo của "quái kiệt" Bong Joon Ho, vị đạo diễn gặt hái được danh tiếng vang dội với tác phẩm hài đen Ký sinh trùng (Parasite). Mickey 17 chuyển thể từ tiểu thuyết Mickey7 của tác giả Edward Ashton, sẽ lại là phim cho thấy rõ phong cách của đạo diễn xứ kim chi khi theo mô tả của truyền thông là một phim hài đen lồng trong vỏ thể loại khoa học viễn tưởng, do Bong Joon Ho đảm nhận các khâu chỉ đạo, biên kịch và cả sản xuất. Phim kể về hành trình tái sinh nhiều lần của những bản sao của dạng sống nhân tạo (do Robert Pattinson đóng) trong các nhiệm vụ do con người giao phó. Ngoài Robert Pattinson, phim quy tụ dàn sao như Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette và Mark Ruffalo.