Mâu thuẫn kế hoạch an ninh tại Gaza

Tờ The Guardian ngày 16.11 đưa tin Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) điều các tiêm kích tấn công nhà của thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Dải Gaza. Nhân vật này sống tại Qatar trong vài năm qua, nhưng IDF cáo buộc rằng ngôi nhà là "hạ tầng của khủng bố và là nơi các lãnh đạo cấp cao của Hamas thường tụ họp". Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Israel tiếp tục giao tranh dữ dội với Hamas tại bắc Gaza và có ý định duy trì lực lượng tại đây sau xung đột, trái với quan điểm của Mỹ.

"Khoảng trống" hậu xung đột

Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết nước này không thể để lại khoảng trống ở Dải Gaza sau xung đột, nên sẽ phải duy trì "một lực lượng rất mạnh" tại đây nhằm đề phòng Hamas trỗi dậy trở lại. "Nếu chúng tôi rút lui thì ai sẽ đảm trách? Chúng tôi không thể để lại một khoảng trống", ông trả lời phỏng vấn tờ Financial Times ngày 16.11. Ông cho biết chính phủ Israel đang thảo luận nhiều ý tưởng về việc Gaza sẽ được điều hành ra sao sau xung đột và cho rằng Mỹ cùng các láng giềng của Israel trong khu vực sẽ liên quan trật tự hậu xung đột.

Các binh sĩ Israel tại Gaza trong bức ảnh đưa ra hôm 16.11 AFP

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ông đã nói rõ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng cách duy nhất chấm dứt xung đột Israel - Palestine là giải pháp 2 nhà nước, và việc chiếm đóng Gaza sẽ là "một sai lầm lớn". Song song đó, ông Biden giải thích về việc mình từ chối kêu gọi ngừng bắn ở Gaza là do Hamas tiếp tục gây đe dọa đối với Israel, trong khi quân đội Israel đang tìm cách tránh gây thương vong cho dân thường. Chính quyền Palestine nói rằng Gaza, nơi Hamas cầm quyền từ năm 2007, là một phần không thể thiếu của nhà nước Palestine tương lai.

Nghị quyết đầu tiên của HĐBA

Giữa nỗi lo thảm họa nhân đạo tại Gaza, HĐBA LHQ ngày 15.11 thông qua nghị quyết kêu gọi "tạm dừng mang tính nhân đạo" để cho phép viện trợ tiếp cận các khu vực đang bị ảnh hưởng bởi xung đột. Nghị quyết do Malta soạn thảo, kêu gọi mở hành lang nhân đạo trên khắp Dải Gaza và kêu gọi Hamas thả tất cả con tin, được thông qua với 12 phiếu thuận và 3 phiếu trắng từ Mỹ, Anh và Nga. Đây cũng là nghị quyết đầu tiên của LHQ về xung đột Israel - Palestine kể từ năm 2016, theo tờ The Guardian. Mỹ và Anh cho biết họ đồng tình tập trung cứu trợ nhân đạo, nhưng không thể ủng hộ hoàn toàn vì nghị quyết không chỉ trích rõ ràng đối với Hamas. Nga cũng bỏ phiếu trắng do văn bản không đề cập việc ngừng bắn ngay lập tức, vốn là yêu cầu hàng đầu của Moscow.

Phản ứng về nghị quyết trên, Đại sứ Israel tại LHQ Gilad Erdan cho rằng văn bản này "thiếu kết nối thực tế và vô nghĩa". Các nghị quyết của HĐBA mang tính ràng buộc về pháp lý, nhưng trên thực tế từng bị phớt lờ, trong đó có việc Israel từng bỏ qua một nghị quyết năm 2016 kêu gọi chấm dứt mọi hoạt động định cư tại lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bao gồm Đông Jerusalem, theo tờ Politico. Quan sát viên thường trực của Palestine tại LHQ Riyad Mansour kêu gọi các bên buộc Israel phải chịu trách nhiệm nếu không tuân thủ nghị quyết mới nhất.