Mâu thuẫn khi mượn loa kẹo kéo, 1 người bị đâm tử vong

Ngày 31.10, TAND tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Chí Nguyên (26 tuổi, ngụ xã Tập Sơn, H.Trà Cú, Trà Vinh) 18 năm tù về tội giết người; đồng thời buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 300 triệu đồng. Đây là người đã dùng kéo đâm bạn nhậu tử vong.

Bị cáo Trần Chí Nguyên tại tòa NAM LONG

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 24.7, sau khi uống rượu, Nguyên chạy xe máy đến nhà anh K.N.T (28 tuổi, ngụ cùng địa phương) mượn loa kẹo kéo về nghe nhạc. Đến nơi, gặp anh T. đang nhậu với anh H.T.H (41 tuổi, ngụ cùng địa phương), Nguyên vào nhậu chung.

Uống được vài lon, Nguyên hỏi mượn loa kẹo kéo. Anh T. đồng ý và kêu nhậu thêm chút nữa, khi nào về thì lấy, vì loa đang mở nhạc để mọi người nghe. Một lúc sau, giữa Nguyên và anh H. xảy ra cự cãi về việc Nguyên mượn loa của anh T.

Mặc dù anh T. can ngăn nhưng Nguyên vẫn dùng cây kéo đâm vào vùng cổ anh H. khiến anh này nguy kịch, được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, khoảng 22 giờ cùng ngày, anh H. tử vong. Sau khi gây án, Nguyên đến Công an H.Trà Cú đầu thú.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa xét xử, Nguyên thành thật khai báo, ăn năn, hối lỗi, thừa nhận hành vi đâm bạn nhậu tử vong và tác động gia đình bồi thường trách nhiệm dân sự. Gia đình bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.