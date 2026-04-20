Mâu thuẫn lối đi chung, dùng gốc cây đánh hàng xóm bị thương

Lâm Viên
20/04/2026 13:47 GMT+7

Vụ dùng gốc cây đánh hàng xóm bị thương ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang được công an điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý hành vi liên quan.

Ngày 20.4, lãnh đạo Công an phường 2 Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ dùng gốc cây đánh hàng xóm bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, nạn nhân là ông N.P.L (50 tuổi, ở hẻm 12, đường Lý Thái Tổ, phường 2 Bảo Lộc). Người liên quan là ông N.V.D (56 tuổi), hàng xóm của ông L.

Ông N.P.L bị ném gốc cây, ngã ra bất tỉnh trước cửa nhà

Thông tin ban đầu và hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, vào khoảng 16 giờ 26 ngày 15.4, ông D. đến trước nhà ông L. và cho rằng chậu cây cảnh của gia đình ông L. lấn ra lối đi chung.

Khi ông L. từ trong nhà bước ra giải thích thì giữa 2 bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Ông D. nhổ gốc cây trong chậu của gia đình ông L. và dùng chính gốc cây này tấn công nạn nhân

Trong lúc bức xúc, ông D. nhổ gốc cây trong chậu do ông L. trồng rồi ném ra đường. Sau đó, ông D. cầm gốc cây này ném vào mặt ông L. khi nạn nhân đang đứng nói chuyện, 2 tay để sau lưng.

Bị tấn công bất ngờ, ông L. không kịp tránh, ngã ngửa ra sau, đầu va vào chậu cây và bất tỉnh. Nạn nhân bị thương ở vùng cằm và cổ, mất nhiều máu. Toàn bộ diễn biến vụ hàng xóm dùng gốc cây đánh người ở Bảo Lộc được camera an ninh ghi lại.

Chậu cây cảnh ông L. để trước cửa nhà (trước khi bị ông D. nhổ)

Người dân sau đó đã đưa ông L. đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Đại diện ban giám đốc bệnh viện cho biết, nạn nhân bị chấn thương vùng cằm, phải khâu 9 mũi; vùng sau đầu khâu 4 mũi.

Đến ngày 20.4, ông L. vẫn đang được điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh của Bệnh viện II Lâm Đồng.

Ngày 20.4, ông L. vẫn nằm điều trị ở Bệnh viện II Lâm Đồng

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường 2 Bảo Lộc đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc, tiến hành khám nghiệm và lấy lời khai các bên liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ dùng gốc cây đánh hàng xóm ở Bảo Lộc, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ dùng hung khí đánh người trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

Bảo Lộc Lâm Đồng đánh hàng xóm đánh hàng xóm bị thương ở Bảo Lộc đánh hàng xóm bị thương
