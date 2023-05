Mâu thuẫn tiền bạc, người đàn ông 66 tuổi bị đâm tử vong

Ngày 10.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Châu (39 tuổi, ngụ P.An Hội, TP.Bến Tre, Bến Tre), để điều tra về hành vi giết người. Châu đã đâm một người đàn ông tử vong do mâu thuẫn tiền bạc.

Bị can Huỳnh Văn Châu tại cơ quan công an BẮC BÌNH

Theo điều tra ban đầu, trưa 5.5, Huỳnh Văn Châu đến chơi tại nhà người bạn ở KP.3, P.7, TP.Bến Tre. Tại đây, do có mâu thuẫn tiền bạc trước đó nên giữa Châu và ông N.V.T (66 tuổi, ngụ xã Bình Phú, TP.Bến Tre, Bến Tre) xảy ra cự cãi.

Khi bị ông T. lấy kéo dọa đâm, Châu liền xông vào đánh. Trong lúc xô xát, ông T. dùng kéo đâm trúng người Châu thì bị Châu giật được kéo, đâm lại nhiều nhát vào người ông T. Thấy vậy, người dân xung quanh can ngăn và đưa ông T. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông T. đã tử vong trước khi đến bệnh viện.