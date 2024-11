Mâu thuẫn trên mạng xã hội, cầm dao xông vào nhà đâm chết người

Ngày 30.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Chí Vỹ (17 tuổi, ở ấp Hồi Trinh, xã Xuân Hiệp, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người. Bị can Vỹ là người đã dùng dao bấm xông vào nhà đâm chết người khác vì mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Bị can Nguyễn Chí Vỹ tại cơ quan công an Ảnh: Nam Long

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 5.11, khi N.M.T (18 tuổi) đang ở nhà tại xã Mỹ Thạnh Trung, H.Tam Bình (Vĩnh Long) chơi game cùng 3 người bạn khác thì bất ngờ bị Vỹ xông vào nhà cầm dao bấm đâm đâm liên tiếp vào vùng ngực, vai trái và tay trái của T. Gây án xong, Vỹ nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

T. được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương nguy kịch. Đến ngày 8.11, T. tử vong tại bệnh viện. Kết quả khám nghiệm tử thi, N.M.T tử vong do sốc mất máu cấp.

Vỹ bị bắt giữ sau đó. Tại cơ quan điều tra, Vỹ khai nhận do có mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội nên Vỹ đã đến tìm đến nhà T. để giải quyết. Khi nhìn thấy T. trong nhà, Vỹ dùng dao đem theo đâm liên tiếp vào người T.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ thiếu niên 17 tuổi đâm chết người nói trên.