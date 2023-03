Mâu thuẫn từ việc hát karaoke bằng loa kẹo kéo, sát hại người cùng dãy trọ

Ngày 14.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ hình sự một nghi phạm giết người. Vụ án mạng xuất phát từ việc hát karaoke bằng loa kẹo kéo gây ồn ào.



Nghi phạm là Lê Công Bình (31 tuổi, quê TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, tạm trú đường Phạm Như Xương, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đang bị củng cố hồ sơ để khởi tố hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra tại dãy nhà trọ đường Phạm Như Xương vào đêm 13.3. Tại đây có Bình, anh Mai Nhân Phương (34 tuổi, quê H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), anh Trần Văn Thắng (32 tuổi, quê TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), 2 chị em Đinh Thị Thương (22 tuổi) và Đinh Thị Yêu (19 tuổi, cùng ngụ H.Đại Lộc, Quảng Nam) cùng thuê trọ.

Lê Công Bình tại cơ quan công an VĂN TIẾN

Trước đó, vào đêm 13.3, anh Phương, Thắng và 2 chị em Yêu, Thương ngồi nhậu trước dãy trọ và sử dụng loa kẹo kéo để hát karaoke.

Đến khuya cùng ngày, cả nhóm đang hát karaoke thì Lê Công Bình đến bàn nhậu đề nghị anh Thắng ngừng hát, tắt nhạc đi ngủ để không làm phiền xóm trọ.

Lúc này, giữa anh Thắng và Bình xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Mặc dù Bình đã giải thích xóm trọ chủ yếu là công nhân, người lao động, cần nghỉ ngơi ban đêm, nhưng Thắng vẫn không nghe, không dẹp loa kẹo kéo.

Lúc này, một số người trong nhóm trọ khuyên giải, can ngăn nhưng 2 nam thanh niên vẫn xông vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Bình bất ngờ rút dao từ túi quần cắt cổ anh Thắng khiến nạn nhân mất máu, tử vong tại chỗ.

Sau khi giết người, Bình đến Công an P.Hòa Khánh Nam đầu thú và khai báo sự việc. Lực lượng công an thu giữ tại hiện trường 1 dao nhọn, 1 loa kẹo kéo. Vụ việc được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.