Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Mavin được vinh danh ‘Công ty có giải pháp phát triển bền vững tốt nhất Châu Á’

Nguồn: The Mavin
Nguồn: The Mavin
01/10/2025 08:59 GMT+7

Tập đoàn Mavin đã được vinh danh là Công ty có giải pháp Phát triển bền vững tốt nhất Châu Á (Best ESG Solution) từ Tạp chí The Asset.

Giải thưởng được trao cho Mavin nhằm ghi nhận thành công của Thỏa thuận tín dụng liên kết bền vững (Sustainability Linked Loan - SLL) hợp tác với ngân hàng HSBC dành cho ngành thức ăn chăn nuôi. Gói vay xanh này được thiết kế gắn với ba chỉ số phát triển bền vững cốt lõi được rà soát, thẩm định bởi Công ty kiểm toán KPMG gồm: Quản lý năng lượng hiệu quả; Giảm thiểu chất thải; Đảm bảo môi trường làm việc an toàn và vệ sinh lao động.

Mavin được vinh danh ‘Công ty có giải pháp phát triển bền vững tốt nhất Châu Á’ - Ảnh 1.

Đại diện HSBC thay mặt The Asset trao giải thưởng cho Mavin

Mavin đã chuyển mình mạnh mẽ từ một nhà sản xuất truyền thống sang mô hình doanh nghiệp hiện đại, hướng tới ‘phát triển xanh và có trách nhiệm’ - phù hợp với các tiêu chí đánh giá khắt khe của giải thưởng The Asset Triple A Treasurise Awards.

Giải thưởng được tổ chức thường niên bởi The Asset - tạp chí hàng đầu khu vực về tài chính nhằm tôn vinh sáng kiến tài chính xuất sắc của doanh nghiệp ở Châu Á - Thái Bình Dương.

Ông David John Whitehead, Chủ tịch HĐQT Mavin khẳng định, phát triển bền vững là một yêu cầu tất yếu trong kinh doanh, liên quan đến lợi nhuận, danh tiếng thương hiệu và sự thành công lâu dài. Trong hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, Mavin luôn kiên định với mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, đảm bảo rằng lợi ích kinh doanh luôn gắn liền với lợi ích môi trường và xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

MAVIN David John Whitehead Giải thưởng The Asset Bền vững
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận