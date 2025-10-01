Mavin được vinh danh ‘Công ty có giải pháp phát triển bền vững tốt nhất Châu Á’

Giải thưởng được trao cho Mavin nhằm ghi nhận thành công của Thỏa thuận tín dụng liên kết bền vững (Sustainability Linked Loan - SLL) hợp tác với ngân hàng HSBC dành cho ngành thức ăn chăn nuôi. Gói vay xanh này được thiết kế gắn với ba chỉ số phát triển bền vững cốt lõi được rà soát, thẩm định bởi Công ty kiểm toán KPMG gồm: Quản lý năng lượng hiệu quả; Giảm thiểu chất thải; Đảm bảo môi trường làm việc an toàn và vệ sinh lao động.

Đại diện HSBC thay mặt The Asset trao giải thưởng cho Mavin

Mavin đã chuyển mình mạnh mẽ từ một nhà sản xuất truyền thống sang mô hình doanh nghiệp hiện đại, hướng tới ‘phát triển xanh và có trách nhiệm’ - phù hợp với các tiêu chí đánh giá khắt khe của giải thưởng The Asset Triple A Treasurise Awards.

Giải thưởng được tổ chức thường niên bởi The Asset - tạp chí hàng đầu khu vực về tài chính nhằm tôn vinh sáng kiến tài chính xuất sắc của doanh nghiệp ở Châu Á - Thái Bình Dương.

Ông David John Whitehead, Chủ tịch HĐQT Mavin khẳng định, phát triển bền vững là một yêu cầu tất yếu trong kinh doanh, liên quan đến lợi nhuận, danh tiếng thương hiệu và sự thành công lâu dài. Trong hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, Mavin luôn kiên định với mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, đảm bảo rằng lợi ích kinh doanh luôn gắn liền với lợi ích môi trường và xã hội.