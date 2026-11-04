Máy ảnh có thể đắt đỏ hơn trong năm 2027 vì AI

Theo Petapixel, thị trường máy ảnh kỹ thuật số có thể bước vào đợt tăng giá mới trong năm 2027 khi chi phí bộ nhớ và linh kiện điện tử tiếp tục leo thang. Nguyên nhân một phần đến từ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), lĩnh vực đang tiêu thụ lượng lớn tài nguyên phần cứng và tạo áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu.

Canon đã đề cập vấn đề này trong phiên hỏi đáp sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026. Hãng xác nhận cả hai mảng thiết bị in ấn và hình ảnh đều đang chịu ảnh hưởng từ tình trạng thiếu hụt linh kiện, đặc biệt là bảng mạch và các thành phần điện tử.

Chi phí bộ nhớ và linh kiện điện tử tăng cao đang tạo áp lực lên các hãng máy ảnh, làm dấy lên nguy cơ tăng giá trong năm 2027 ẢNH: TẠO BỞI AI

Canon cho biết đang tìm mọi biện pháp để bảo đảm nguồn cung linh kiện cho năm tới, dù điều này đồng nghĩa với chi phí thu mua cao hơn. Hãng cũng đang cân nhắc chuyển một phần chi phí gia tăng sang người tiêu dùng thông qua việc điều chỉnh giá bán sản phẩm từ năm 2027.

Trước đó, Canon kỳ vọng giá bộ nhớ sẽ hạ nhiệt vào nửa cuối năm 2027. Tuy nhiên, triển vọng mới cho thấy chi phí bộ nhớ và nguyên vật liệu khó giảm trong năm tới. Sự phát triển nhanh chóng của các trung tâm dữ liệu AI đang làm gia tăng nhu cầu đối với chip nhớ và các linh kiện điện tử. Khi nguồn cung không theo kịp nhu cầu, giá thành sản xuất nhiều thiết bị công nghệ cũng chịu tác động.

Máy ảnh kỹ thuật số không nằm ngoài xu hướng này. Bộ nhớ đóng vai trò quan trọng trong quá trình xử lý hình ảnh, lưu trữ dữ liệu tạm thời và hỗ trợ những tính năng như chụp liên tiếp tốc độ cao hay ghi hình độ phân giải lớn. Do đó, ngay cả những mẫu máy ảnh không được quảng bá với các tính năng AI vẫn chịu ảnh hưởng từ biến động giá bộ nhớ.

Canon không phải là nhà sản xuất duy nhất gặp khó khăn. Nikon từng đề cập chi phí gia tăng do giá bộ nhớ, trong khi Sony cũng ghi nhận tác động của linh kiện này đến hoạt động kinh doanh mảng hình ảnh. Fujifilm trước đó cảnh báo về tình trạng giá nguyên vật liệu leo thang.

Áp lực chi phí cũng tác động đến thị trường phụ kiện nhiếp ảnh, đặc biệt là thẻ nhớ và thiết bị lưu trữ. Điều này làm dấy lên lo ngại thân máy ảnh có thể trở thành nhóm sản phẩm tiếp theo chịu ảnh hưởng.

Dù vậy, việc chi phí sản xuất tăng không đồng nghĩa tất cả nhà sản xuất sẽ đồng loạt nâng giá. Quyết định cuối cùng còn phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh, sức mua và khả năng duy trì lợi nhuận của từng hãng.

Hiện các hãng máy ảnh chưa công bố mức tăng cụ thể, thời điểm áp dụng hoặc những dòng máy bị ảnh hưởng trong năm 2027. Tuy nhiên, triển vọng giá bộ nhớ tiếp tục duy trì ở mức cao cho thấy áp lực chi phí đối với ngành nhiếp ảnh vẫn chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt.