Máy ảnh kỹ thuật số giá rẻ 'không còn đất sống'

Với khả năng chụp ảnh trên smartphone ngày càng được cải thiện, việc đầu tư vào một máy ảnh kỹ thuật số giá rẻ càng trở nên không cần thiết. Trong thực tế, người dùng không cần phải chi tiền cho một smartphone cao cấp, bởi các mẫu tầm trung, thậm chí giá rẻ, đều có thể ghi lại hình ảnh và video chất lượng nhờ những tiến bộ trong phần cứng và phần mềm, đặc biệt là công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Smartphone ngày càng cải thiện chất lượng chụp ảnh khiến máy ảnh kỹ thuật số không còn cần thiết ẢNH: K. VĂN

Nếu đang cân nhắc chi hơn 3 triệu đồng cho một chiếc máy ảnh kỹ thuật số giá rẻ, hãy xem xét việc đầu tư vào một chiếc điện thoại Android tầm trung. Các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc hiện nay cung cấp phần cứng và phần mềm camera chất lượng cao, thậm chí một số còn hợp tác với các thương hiệu máy ảnh truyền thống để tối ưu hóa hiệu suất. Những sản phẩm này chụp ảnh chất lượng tốt, có thể có những điểm ngang tầm với nhiều sản phẩm cao cấp như iPhone 17, Pixel 10 hay Galaxy S25, vốn có camera tiên tiến để cho chất lượng ảnh chụp vượt trội.

Máy ảnh kỹ thuật số giá rẻ có nhiều nhược điểm

Các smartphone hiện nay thường có nhiều camera, cho phép chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu, quay video chất lượng cao và ổn định hình ảnh quang học (OIS). Ngay cả những chiếc smartphone Android tầm trung như dòng Pixel A cũng mang lại hiệu suất chụp ảnh ấn tượng, trong khi các mẫu smartphone giá rẻ có thể đáp ứng một số yêu cầu khắt khe khác.

Việc gửi ảnh từ máy ảnh kỹ thuật số lên mạng xã hội tương đối khó khăn ẢNH: YOUTUBE

Ví dụ, chiếc Kodak PixPro FZ45 16,4 MP có giá khoảng 3 triệu đồng nhưng lại thiếu nhiều tính năng hiện đại như kết nối internet hay hỗ trợ GPS. Trong khi đó, ra mắt vào cuối năm 2024 và hiện có giá khoảng 5,2 triệu đồng, Galaxy A16 gây ấn tượng với 4 camera, bộ nhớ trong 128 GB và pin 5.000 mAh, cùng nhiều tính năng hữu ích khác.

Mặc dù máy ảnh kỹ thuật số giá rẻ vẫn có một số ưu điểm, như sự đơn giản và thiết kế cổ điển, nhưng chúng không thể cạnh tranh với những gì mà smartphone hiện đại mang lại. Đặc biệt, smartphone cho phép người dùng dễ dàng chia sẻ hình ảnh qua mạng xã hội và lưu trữ đám mây - những điều máy ảnh kỹ thuật số không thể làm được.

Sự phát triển không ngừng của công nghệ smartphone, việc đầu tư vào máy ảnh kỹ thuật số giá rẻ dường như không còn là lựa chọn hợp lý cho những ai yêu thích chụp ảnh.