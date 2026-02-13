Người dùng Facebook có thể biến ảnh đại diện thành hình động

Sau khi bổ sung gọi thoại và video trên WhatsApp Web, Meta tiếp tục cập nhật Facebook với loạt công cụ AI mới. Thông báo đăng trên blog chính thức cho thấy công ty muốn đưa trí tuệ nhân tạo trở thành phần cốt lõi trong trải nghiệm mạng xã hội.

AI tiếp tục “phủ sóng” Facebook với tính năng ảnh động mới ẢNH: META

Một trong những công cụ mới đáng chú ý vừa được Meta triển khai trên Facebook là khả năng tạo hiệu ứng động cho ảnh đại diện bằng công nghệ Meta AI. Tính năng cho phép biến ảnh tĩnh thành hình ảnh chuyển động nhằm thể hiện cảm xúc hoặc cá tính người dùng.

Cách tạo ảnh đại diện động trên Facebook

Để sử dụng tính năng mới, người dùng chỉ cần mở ảnh đại diện Facebook, sau đó chọn mục tạo hiệu ứng động rồi chọn phong cách mong muốn như lời chào, pháo hoa, trái tim hoặc tiệc tùng. Hệ thống AI của Meta sẽ tự động xử lý phần còn lại.

Ngoài việc tạo ảnh đại diện động, Facebook còn đang thử nghiệm tính năng tạo hình nền động cho bài đăng, Stories và các phong cách minh họa mới lấy cảm hứng từ hoạt hình của Pixar Animation Studios, thuộc Walt Disney Company.

Xu hướng tạo nội dung bằng AI đang lan rộng trên internet, từ hình ảnh đến video. Một số nền tảng xã hội như Sora cho phép tạo video từ văn bản, góp phần thúc đẩy trào lưu nội dung sáng tạo nhanh và cá nhân hóa. Meta kỳ vọng các công cụ AI mới của hãng sẽ giúp người dùng biểu đạt cảm xúc sinh động hơn, đồng thời tăng mức độ tương tác trên nền tảng trong bối cảnh cạnh tranh mạng xã hội ngày càng gay gắt.