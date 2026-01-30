Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

Trình làng smartphone realme 16 series tích hợp hệ thống camera và công cụ AI mới

Khải Minh
Khải Minh
30/01/2026 15:16 GMT+7

Hai thiết bị thuộc dòng realme 16 series được công bố ngày 29.1 tại Việt Nam, với cấu hình tập trung vào camera và pin dung lượng lớn.

Ngày 29.1, realme chính thức trình làng hai mẫu smartphone mới là realme 16 Pro và realme 16 5G tại thị trường Việt Nam. Đây là bước tiến tiếp theo của thương hiệu trong việc phổ cập công nghệ cao cấp tới người dùng trẻ. Cả hai thiết bị đều tập trung vào trải nghiệm nhiếp ảnh di động với hệ thống camera đa tiêu cự 200 MP, thiết kế mới lạ và nhiều tính năng AI hỗ trợ sáng tạo nội dung.

Trình làng smartphone realme 16 series tích hợp hệ thống camera và công cụ AI mới - Ảnh 1.

realme trình làng realme 16 series với nhiều nâng cấp về camera, hiệu năng và tính năng AI hỗ trợ người dùng

ẢNH: CTV

Tâm điểm của sự kiện là realme 16 Pro, được định vị là sản phẩm dẫn đầu phân khúc với camera selfie 50 MP và camera chính 200 MP LumaColor tích hợp cảm biến Samsung HP5, hỗ trợ chống rung quang học Super OIS và zoom đa tiêu cự. Thiết bị cũng sở hữu camera góc rộng 112 độ, là hệ thống đầu tiên đạt chứng nhận TÜV Rheinland LumaColor. realme 16 Pro còn tích hợp chế độ Vibe Master Mode với 21 phong cách chân dung riêng biệt.

realme 16 5G gây chú ý với thiết kế thanh camera ngang và tích hợp gương selfie hỗ trợ chụp ảnh bằng camera sau. Đây cũng là smartphone đầu tiên trong phân khúc sở hữu hệ thống camera chân dung kép 50 MP ở cả trước và sau, kết hợp loạt tính năng AI như AI Edit Genie 2.0, AI LightMe và AI Pop-out nhằm phục vụ nhu cầu sáng tạo nội dung cá nhân.

Trình làng smartphone realme 16 series tích hợp hệ thống camera và công cụ AI mới - Ảnh 2.

Các mẫu realme 16 series được giới thiệu tại sự kiện ra mắt, nổi bật với camera AI và màn hình AMOLED

ẢNH: CTV

realme 16 series được trang bị pin 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh. Về hiệu năng, realme 16 Pro sử dụng vi xử lý Dimensity 7300-Max 5G, còn realme 16 5G tích hợp chip 8 nhân tiến trình 6nm.

Cả hai thiết bị đều có hệ thống tản nhiệt buồng hơi, màn hình AMOLED độ sáng cao và chạy giao diện realme UI 7.0 tích hợp bộ công cụ NEXT AI và Flux Engine. Một số tính năng phần mềm bao gồm chỉnh sửa ảnh bằng giọng nói, điều chỉnh ánh sáng và tạo emoji 3D. Về thiết kế, realme 16 Pro có hai màu Xám Sỏi Đá và Tím Phong Lan, còn realme 16 5G có Trắng Bạch Nhạn và Đen Huyền Vân, với bề mặt hoàn thiện dạng chuyển sắc. Từ ngày 29.1, bộ đôi realme 16 Pro và realme 16 5G chính thức mở bán tại Việt Nam với giá khởi điểm từ 11,5 triệu đồng.

realme và Thế Giới Di Động ký kết chiến lược 2026: Mục tiêu tăng trưởng bứt tốc

realme và Thế Giới Di Động ký kết chiến lược 2026: Mục tiêu tăng trưởng bứt tốc

Sau năm 2025 nhiều thành công, realme và Thế Giới Di Động tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác bằng thỏa thuận chiến lược 2026. Cả hai đặt trọng tâm vào nhóm smartphone trung - cao cấp, nơi nhu cầu của người dùng Việt đang tăng mạnh.

