Meta sắp triển khai loạt tính năng trả phí trên Facebook

Theo TechCrunch, mặc dù chi tiết cụ thể vẫn chưa được Meta công bố, nhưng các gói trả phí dự kiến sẽ mở khóa quyền truy cập vào nhiều công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, trong khi các trải nghiệm cốt lõi vẫn sẽ miễn phí.

Người dùng mạng xã hội của Meta sắp phải cân nhắc ví tiền ẢNH: REUTERS

Mỗi ứng dụng sẽ có gói đăng ký riêng biệt giúp Meta thử nghiệm các bộ tính năng và mô hình định giá khác nhau, khác với gói đăng ký không có quảng cáo mà công ty đã cung cấp tại Liên minh châu Âu và Anh. Một trong những điểm nhấn chính của kế hoạch là trợ lý AI có tên Manus mà Meta mua lại vào cuối năm ngoái. Công ty dự định tích hợp Manus vào các ứng dụng dành cho người dùng cá nhân, đồng thời tiếp tục cung cấp các gói đăng ký riêng cho doanh nghiệp.

Kỹ sư đảo ngược và người dùng X, Alessandro Paluzzi, gần đây phát hiện một lối tắt đến AI Manus đang được thử nghiệm bên trong Instagram chứng minh công việc này có thể đã được tiến hành. Ngoài ra, Meta cũng đang phát triển nền tảng video thử nghiệm mang tên Vibes, dự kiến ra mắt vào tháng 9.2025. Vibes sẽ cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa các đoạn video ngắn, với mô hình freemium, có nghĩa tạo video cơ bản vẫn miễn phí, nhưng người đăng ký sẽ có dung lượng tạo video hằng tháng cao hơn.

Người dùng sẽ 'rời xa' mạng xã hội của Meta?

Theo thông tin từ Paluzzi, một số đặc quyền của gói đăng ký Instagram có thể bao gồm danh sách người theo dõi không giới hạn, khả năng theo dõi những người không theo dõi lại và xem Story ẩn danh. Tuy nhiên, chi tiết về WhatsApp và Facebook vẫn chưa rõ ràng, nhiều khả năng hướng đến các tính năng tập trung vào năng suất.

Các gói đăng ký mới sẽ tách biệt với chương trình Meta Verified, một chương trình xác minh trả phí hiện có. Meta cho biết họ đã học hỏi được nhiều điều từ chương trình này, từ đó giúp công ty phát triển một mô hình đăng ký tốt hơn cho người dùng.

Động thái trên cho thấy nỗ lực mới nhất của Meta nhằm đa dạng hóa nguồn doanh thu ngoài quảng cáo, vốn đã được công ty triển khai gần đây trên Threads. Meta cũng cắt giảm đáng kể chi phí cho Metaverse (vũ trụ ảo) khi nhận thấy người dùng không mặn mà với giấc mơ VR và AR của công ty.

Sau khi tin tức được đưa ra, một số người dùng đã bày tỏ sự khó chịu khi cho rằng sự xuất hiện của gói đăng ký sẽ khiến nhiều người không muốn trả phí rời bỏ mạng xã hội. Các bình luận liên quan đều nhận nhiều sự đồng tình của cộng đồng với số lượng thả "like" lớn.