Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Meta sắp triển khai loạt tính năng trả phí trên Facebook

Kiến Văn
Kiến Văn
28/01/2026 11:22 GMT+7

Meta đang lên kế hoạch triển khai một loạt tính năng trả phí trên các nền tảng Facebook, Instagram, và WhatsApp.

Theo TechCrunch, mặc dù chi tiết cụ thể vẫn chưa được Meta công bố, nhưng các gói trả phí dự kiến sẽ mở khóa quyền truy cập vào nhiều công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, trong khi các trải nghiệm cốt lõi vẫn sẽ miễn phí.

Kỷ nguyên dùng mạng xã hội Facebook phải trả phí của Meta sắp bắt đầu - Ảnh 1.

Người dùng mạng xã hội của Meta sắp phải cân nhắc ví tiền

ẢNH: REUTERS

Mỗi ứng dụng sẽ có gói đăng ký riêng biệt giúp Meta thử nghiệm các bộ tính năng và mô hình định giá khác nhau, khác với gói đăng ký không có quảng cáo mà công ty đã cung cấp tại Liên minh châu Âu và Anh. Một trong những điểm nhấn chính của kế hoạch là trợ lý AI có tên Manus mà Meta mua lại vào cuối năm ngoái. Công ty dự định tích hợp Manus vào các ứng dụng dành cho người dùng cá nhân, đồng thời tiếp tục cung cấp các gói đăng ký riêng cho doanh nghiệp.

Kỹ sư đảo ngược và người dùng X, Alessandro Paluzzi, gần đây phát hiện một lối tắt đến AI Manus đang được thử nghiệm bên trong Instagram chứng minh công việc này có thể đã được tiến hành. Ngoài ra, Meta cũng đang phát triển nền tảng video thử nghiệm mang tên Vibes, dự kiến ra mắt vào tháng 9.2025. Vibes sẽ cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa các đoạn video ngắn, với mô hình freemium, có nghĩa tạo video cơ bản vẫn miễn phí, nhưng người đăng ký sẽ có dung lượng tạo video hằng tháng cao hơn.

Người dùng sẽ 'rời xa' mạng xã hội của Meta?

Theo thông tin từ Paluzzi, một số đặc quyền của gói đăng ký Instagram có thể bao gồm danh sách người theo dõi không giới hạn, khả năng theo dõi những người không theo dõi lại và xem Story ẩn danh. Tuy nhiên, chi tiết về WhatsApp và Facebook vẫn chưa rõ ràng, nhiều khả năng hướng đến các tính năng tập trung vào năng suất.

Các gói đăng ký mới sẽ tách biệt với chương trình Meta Verified, một chương trình xác minh trả phí hiện có. Meta cho biết họ đã học hỏi được nhiều điều từ chương trình này, từ đó giúp công ty phát triển một mô hình đăng ký tốt hơn cho người dùng.

Động thái trên cho thấy nỗ lực mới nhất của Meta nhằm đa dạng hóa nguồn doanh thu ngoài quảng cáo, vốn đã được công ty triển khai gần đây trên Threads. Meta cũng cắt giảm đáng kể chi phí cho Metaverse (vũ trụ ảo) khi nhận thấy người dùng không mặn mà với giấc mơ VR và AR của công ty.

Sau khi tin tức được đưa ra, một số người dùng đã bày tỏ sự khó chịu khi cho rằng sự xuất hiện của gói đăng ký sẽ khiến nhiều người không muốn trả phí rời bỏ mạng xã hội. Các bình luận liên quan đều nhận nhiều sự đồng tình của cộng đồng với số lượng thả "like" lớn.

Tin liên quan

Meta thu về 16 tỉ USD mỗi năm từ quảng cáo lừa đảo

Meta thu về 16 tỉ USD mỗi năm từ quảng cáo lừa đảo

Meta ước tính quảng cáo lừa đảo có thể chiếm tới 10% doanh thu công ty vào năm ngoái, tương đương khoảng 16 tỉ USD.

Khám phá thêm chủ đề

META Facebook Instagram WHATSAPP mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận