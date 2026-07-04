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Thời sự

Mây bão số 1 (bão Maysak) lệch hướng, 3 tỉnh hứng mưa lớn cấp tập

Phan Hậu
Phan Hậu
Đến 17 giờ chiều nay, tâm bão số 1 (bão Maysak) còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) gần 90 km. Dự báo đêm nay Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn có mưa lớn cấp tập.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 17 giờ hôm nay 4.7, tâm bão số 1 (bão Maysak) ở vị trí khoảng 21,1 độ vĩ bắc và 107,8 độ kinh đông, trên khu vực ven biển Quảng Ninh. Vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất cấp 9, tương đương 75 - 88 km/giờ, giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.
Mây bão số 1 (bão Maysak) lệch hướng, 3 tỉnh hứng mưa lớn cấp tập- Ảnh 1.

Tâm bão số 1 đang áp sát Móng Cái (Quảng Ninh)

ẢNH: NCHMF

Trên đất liền, ven biển các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên cần đề phòng có gió bão mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 - 11.

Bão số 1 đang có cấu trúc mây bị lệch đông và lệch nam. Theo đó, mưa lớn nhất trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Lạng Sơn sẽ xảy ra trong tối và kéo dài đến hết đêm nay.

Từ chiều tối nay đến hết ngày 5.7, các tỉnh Đông Bắc bộ sẽ có một đợt mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa 50 - 120 mm, một số nơi trên 450 mm. Đặc biệt, các tỉnh, thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn sẽ có mưa lớn hơn, từ 150 - 250 mm, có nơi trên 400 mm. 

Mưa lớn nhất tập trung trong đêm nay và sáng mai 5.7, từ chiều mai mưa giảm dần, đêm mai mưa lớn diện rộng có thể kết thúc ở Đông Bắc bộ.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định về cơn bão số 1

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo, người dân phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn tránh trú của chính quyền địa phương, đồng thời cảnh báo mưa lớn do bão số 1 còn kéo dài đến ngày 5.7, nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở đô thị, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

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