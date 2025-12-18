Máy bay Boeing mất tích kỳ lạ được tìm thấy sau 13 năm

Hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ Air India vừa thừa nhận đã làm mất một trong những chiếc máy bay tại sân bay Kolkata vào năm 2012.

Chiếc máy bay dường như biến mất khỏi hồ sơ của hãng cho đến khi sân bay liên hệ với Air India để yêu cầu di dời chiếc Boeing 737-200. Giờ đây, hãng hàng không bị phạt gần 10 triệu rupee (khoảng 3 tỉ đồng) chi phí phát sinh do đậu chiếc máy bay tại sân trong suốt 13 năm.

Chiếc Boeing mất tích được tìm thấy ẢNH: X/flyingTrini

Theo các báo cáo, ban đầu Air India khẳng định chiếc máy bay đó không phải của họ. Tuy nhiên, cuộc kiểm toán nội bộ của hãng cuối cùng đã xác định chiếc máy bay nặng 30 tấn, dài 30 mét đó chính là chiếc máy bay bị thất lạc của họ.

Qua nhiều năm, sự thay đổi nhân sự và những lỗ hổng trong việc lưu giữ hồ sơ đã khiến chiếc máy bay này bị loại bỏ khỏi tài liệu chính thức của hãng hàng không, theo The Sun.

Chiếc máy bay này ban đầu được đăng ký cho Indian Airlines, một hãng hàng không quốc doanh khác đã sáp nhập với Air India vào năm 2007.

Sau đó, chiếc Boeing được cho Bưu điện Ấn Độ thuê và chuyển đổi thành máy bay chở hàng trước khi bị hủy đăng ký vào năm 2012.

Theo các nguồn tin, Giám đốc điều hành của Air India, Campbell Wilson, cho biết chiếc máy bay này đã ngừng hoạt động nhiều năm trước để phục vụ cho Bưu điện Ấn Độ, và bằng cách nào đó đã bị bỏ sót trong nhiều tài liệu chính thức.

Chiếc máy bay 43 năm tuổi hiện đã được bán và vận chuyển bằng đường bộ đến Bengaluru hai tuần trước, nơi nó sẽ được sử dụng để huấn luyện phi hành đoàn trên mặt đất.

Chiếc máy bay được thu hồi này có một sự nghiệp dài và đa dạng bất thường. Nó từng phục vụ cho Indian Airlines, Alliance Air và Bưu điện Ấn Độ trước khi ngừng hoạt động vào năm 2012.



