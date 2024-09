Máy bay chở 247 khách hạ cánh khẩn vì mảnh giấy ghi ‘có bom’

Một máy bay của Vistara Airlines đã hạ cánh khẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi tờ giấy ghi dòng chữ "có bom trên máy bay" được tìm thấy trong nhà vệ sinh. ẢNH: AFP

Một chuyến bay của hãng Vistara Airlines (Ấn Độ) phải hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Erzurum (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 6.9, sau khi phát hiện mảnh giấy trong nhà vệ sinh máy bay cảnh báo về việc có bom.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay từ Mumbai (Ấn Độ) đi Frankfurt (Đức). Máy bay hạ cánh tại Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng 16 giờ 30 ngày 6.9 (giờ địa phương) và 234 hành khách cùng 13 thành viên phi hành đoàn được sơ tán để lực lượng chức năng truy tìm bom.

"Chuyến bay UK27 từ Mumbai đến Frankfurt đã được chuyển hướng đến Thổ Nhĩ Kỳ (sân bay Erzurum) vì lý do an ninh và đã hạ cánh an toàn", theo hãng hàng không.

Ông Mustafa Ciftci, thống đốc tỉnh Erzurum, cho hay không phận khu vực sân bay đã tạm đóng cửa, trong khi các chuyên gia tìm kiếm bom trên máy bay.

"Tính đến 23 giờ 30, chúng tôi đã hoàn tất mọi hoạt động tìm kiếm và kiểm tra. Kết quả công việc chúng tôi thực hiện là chúng tôi thấy rằng mối đe dọa đánh bom là vô căn cứ", ông Ciftci phát biểu với các phóng viên tại sân bay.

Ông Ciftci cũng cho biết lệnh dừng cất cánh và hạ cánh phòng ngừa tại sân bay đã được dỡ bỏ sau khi hoàn tất các cuộc kiểm tra. "Tất cả các chuyến bay đến hoặc đi từ tỉnh của chúng tôi hiện sẽ có thể bay thoải mái", ông nói.

Vistara Arilines cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng tất cả các cuộc kiểm tra cần thiết đã được tiến hành và hành khách, phi hành đoàn cùng máy bay đã được các cơ quan an ninh xác định đã an toàn.

Hãng hàng không này cho biết họ gửi một máy bay thay thế đến Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 12 giờ 25 ngày 7.9 (giờ địa phương) để đưa hành khách đến Frankfurt.