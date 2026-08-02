Máy bay chở nhiều du khách nước ngoài rơi ở Peru

Vụ rơi máy bay nói trên xảy ra lúc hơn 13 giờ ngày 1.8 (giờ địa phương), sau khi chiếc Cessna 208 Caravan cất cánh từ sân bay ở thành phố Pisco, cách thủ đô Lima của Peru khoảng 240 km về phía nam, theo AFP.

Hiện trường vụ rơi máy bay chở khách du lịch nước ngoài ở khu Vista Alegre thuộc Peru vào ngày 1.8 Ảnh: AFP

Phát ngôn viên Bộ Giao thông Vận tải Peru thông báo các nạn nhân thiệt mạng bao gồm 7 người Ý, 2 người Đức, 2 người Tây Ban Nha và 2 thành viên phi hành đoàn.

"Chúng tôi nhận được thông tin rằng 11 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn đã tử vong", thiếu tá cảnh sát Jorge Andrade phát biểu với các phóng viên tại hiện trường vụ tai nạn.

"Do mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn, không có ai sống sót. Cho đến nay, chúng tôi đã tìm được 4 thi thể", ông Andrade nói, nhưng không nêu danh tính các nạn nhân. Ông cũng chưa đưa ra thông tin ban đầu nào về nguyên nhân có thể dẫn đến vụ máy bay rơi.

Giới chức đô thị Vista Alegre, nơi máy bay rơi, cho hay thông tin ban đầu chỉ ra nguyên nhân là do một "sự cố khẩn cấp trên không", nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Một cư dân tại Vista Alegre thì nói rằng chiếc máy bay đã phát nổ khi va chạm.

Bộ Giao thông Vận tải Peru thông báo cơ quan hàng không dân dụng và cơ quan điều tra tai nạn hàng không sẽ tiến hành điều tra vụ việc. Các nhân viên điều tra đã có mặt tại hiện trường để thu thập bằng chứng.

Chiếc máy bay rơi thuộc quyền vận hành của Hãng AeroDiana, đơn vị chuyên cung cấp các chuyến bay ngắm cảnh kéo dài từ 30 phút đến một giờ phía trên khu Nazca Lines (nơi có thể quan sát rõ nhất từ trên cao).

Tổng thống Peru Keiko Fujimori cho hay chính phủ của bà đang cân nhắc khả năng đóng cửa sân bay Pisco sau vụ rơi máy bay.

Hàng chục máy bay cỡ nhỏ hoạt động tại sân bay Pisco, phục vụ lượng lớn du khách (chủ yếu là người nước ngoài) muốn đến xem các hình vẽ ở khu Nazca Lines.

Nazca Lines là một quần thể các hình vẽ khổng lồ trên mặt đất được khắc trên nền cát sa mạc, có niên đại từ khoảng năm 500 trước Công nguyên đến năm 500 sau Công nguyên.