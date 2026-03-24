Máy bay đâm xe cứu hỏa giữa tình trạng thiếu nhân lực tại sân bay Mỹ

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy ngày 24.3 cho biết sân bay LaGuardia của New York sẽ hoạt động với công suất giảm trong "một thời gian" sau khi hai phi công thiệt mạng trong một vụ tai nạn trên đường băng khiến sân bay tạm thời đóng cửa.

Vụ va chạm tối 23.3 giữa máy bay Air Canada Express và xe cứu hỏa đã khiến hàng chục người bị thương, bao gồm hai lính cứu hỏa của Cảng vụ New York và New Jersey.

Vụ tai nạn dẫn đến gần 600 chuyến bay bị hủy, chiếm hơn một nửa tổng số chuyến bay hàng ngày của LaGuardia.

Các hoạt động khắp sân bay bị gián đoạn trong ngày 24.3, khi những hành khách phải chịu cảnh chậm trễ và hủy chuyến cố gắng tìm chỗ nghỉ ngơi.

Hiện trường vụ tai nạn xe cứu hỏa sau khi va chạm với máy bay Air Canada Express tại sân bay LaGuardia ở Queens, New York, Mỹ hôm 23.3

Ông Duffy cho biết Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ và các đội ngũ Canada đã triển khai chuyên gia để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn – mà thường là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp.

Chuyên gia hàng không Daniel Bubb cho biết vụ va chạm làm nổi bật vấn đề tái diễn về tình trạng thiếu nhân viên kiểm soát không lưu.

"Phải mất một thời gian để kiểm soát viên thực sự có kinh nghiệm trước khi được bố trí vào các sân bay bận rộn như LaGuardia. Và vì vậy, tôi nghĩ điều này thực sự nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng các kiểm soát viên không lưu hiện tại của chúng ta được nghỉ ngơi đầy đủ, không làm việc quá sức, không bị căng thẳng quá mức, bởi vì nhiều người trong số họ đã làm việc 6 ngày/tuần, đã làm việc lâu hơn ca thường lệ, và đó là lúc họ bắt đầu mệt mỏi và bắt đầu xảy ra sai sót", ông Bubb nhận định.

Theo ông Duffy, mặc dù phải mất hơn một năm để đào tạo một kiểm soát viên và bố trí vào một cơ sở bận rộn như LaGuardia, nhưng sân bay này vẫn được biên chế đầy đủ.

Ông Duffy cho biết: "Sân bay này có chỉ tiêu 37 kiểm soát viên tại LaGuardia. Chúng tôi có 33 kiểm soát viên đang làm việc, được chứng nhận tại LaGuardia và chúng tôi có 6, thực ra là 7 người đang trong quá trình đào tạo. Vì vậy, so với các sân bay khác, LaGuardia được biên chế rất đầy đủ".

Các chuyên gia an toàn hàng không cho biết các nhà điều tra sẽ xem xét mức độ nhân sự cũng như hành động của cả kiểm soát viên không lưu và đội xe cứu hỏa.

Vài phút trước vụ tai nạn, băng ghi âm kiểm soát không lưu ghi lại thông tin một xe cứu hỏa được phép băng qua đường băng nơi xảy ra va chạm.

Chính quyền cho biết xe này đang ứng phó với một máy bay của United Airlines báo cáo "vấn đề về mùi lạ".

Ngay sau đó, có thể nghe thấy một kiểm soát viên ra lệnh cho xe dừng lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã triển khai nhân viên di trú có vũ trang để hỗ trợ tình trạng xếp hàng dài hàng giờ tại các sân bay, cho rằng một sai sót đã gây ra vụ tai nạn.

"Thật tồi tệ. Họ đã phạm sai lầm. Đây là một công việc nguy hiểm", ông Trump nói.

Chiếc máy bay gặp nạn là sự cố mới nhất đối với các sân bay và hãng hàng không tại Mỹ, vốn đang phải chật vật đối phó bế tắc ngân sách kéo dài nhiều tuần tại Quốc hội và chi phí nhiên liệu tăng cao trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông.