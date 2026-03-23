Thiên thạch nặng 1 tấn nổ tung trên bầu trời Texas, mảnh vỡ xuyên mái nhà
Video Thế giới

Trúc Huỳnh - Khánh An
23/03/2026 18:58 GMT+7

Nhiều mảnh vỡ từ khối thiên thạch nặng khoảng một tấn lao qua bầu trời bang Texas ở Mỹ, gây ra tiếng nổ siêu thanh lớn và khiến nhiều người hoảng hốt.

Tờ New York Post ngày 23.3 đưa tin một thiên thạch lao xuống bầu trời khu vực thành phố Houston (bang Texas, Mỹ) với tốc độ khoảng 56.000 km/giờ chỉ trong vài giây, gây tiếng nổ siêu thanh và khiến một mảnh vỡ lao xuyên qua mái nhà người dân.

Theo xác nhận của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), mảnh thiên thạch dài khoảng 0,9 m đã tách ra ở độ cao khoảng 47 km, tạo ra “một làn sóng áp suất gây ra những tiếng nổ mà một số người trong khu vực có thể nghe được”.

Nhiều mảnh thiên thạch khác sau đó tiếp tục tách ra từ khối nặng khoảng một tấn và rơi xuống thành phố. NASA cho biết các thiên thạch xuất hiện trong khu vực giữa Willowbrook và Northgate Crossing, hai khu dân cư cách nhau khoảng 32 km ở Houston.

Nhiều người dân thành phố hốt hoảng nghĩ rằng đã xảy ra một vụ nổ. Thậm chí lực lượng cứu hỏa còn được điều động đến xa lộ 50, nhưng không phát hiện điều gì bất thường tại hiện trường.

Một số nhân chứng đang lái xe trên xa lộ vào chiều hôm đó cho biết họ nhìn thấy “tia sáng xanh lao từ trên trời xuống, có khói đen và tiếng nổ lớn”. Sở cứu hỏa khi đó nhận định rằng nguyên nhân sự việc có thể là thiên thạch rơi.

Một mảnh thiên thạch cỡ quả bóng bầu dục đã xuyên thủng mái của một ngôi nhà dân ở khu dân cư Ponderosa Forest cách Houston khoảng 32 km.

Chủ nhà là bà Sherrie James đã bàng hoàng khi phát hiện một “tảng đá lạ” và lỗ thủng lớn trên trần nhà.

Vì không có công trình xây dựng hay cây cối nào gần nhà của bà James, lực lượng cứu hỏa cho rằng tảng đá này nhiều khả năng là một phần của thiên thạch đã bay qua Houston.

Hiệp hội Thiên thạch Mỹ đã nhận được hơn 100 báo cáo về “sự kiện quả cầu lửa”, trước khi NASA xác nhận về thiên thạch này.

Tuần trước, một thiên thạch khác đã phát nổ trên bầu trời bang Ohio, tạo ra một tiếng nổ siêu thanh có thể nghe thấy từ xa tới tận bang New York.

Một đoạn video ghi lại cảnh một quả cầu lửa lao vút qua bầu trời Trung Quốc trước khi bị va chạm giữa không trung và phát nổ đã lan truyền nhanh chóng, làm dấy lên nhiều giả thuyết về nó.

