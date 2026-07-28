Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì nhiều tiếp viên đồng loạt đổ bệnh

Máy bay của hãng hàng không Mỹ American Airlines phải chuyển hướng sau 3 giờ bay xuyên Đại Tây Dương vì 6 trong số 9 thành viên phi hành đoàn bắt đầu cảm thấy không khỏe. Chuyến bay AA719 chở hơn 280 hành khách khi mùi lạ ập tới trên khoang khiến chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp.

AA719 khởi từ Rome, Ý đến Philadelphia, Mỹ đã phải chuyển hướng đến Dublin, Ireland sau khi các tiếp viên hàng không bị bệnh do mùi lạ trên máy bay. Chuyến bay cất cánh từ sân bay Leonardo da Vinci-Fiumicino (FCO) đến sân bay quốc tế Philadelphia (PHL) vào thứ bảy 25.7 khi 6 trong số 9 tiếp viên hàng không trên máy bay bắt đầu cảm thấy chóng mặt hoặc khó chịu, American Airlines xác nhận với People. Mùi lạ này liên quan đến chiếc lò nướng trên máy bay, theo hãng hàng không.

Chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp vì nhiều tiếp viên đổ bệnh ẢNH: REUTERS

Chuyến bay đã bay được khoảng 3 giờ trên hành trình xuyên Đại Tây Dương trước khi bị chuyển hướng đến Dublin. "Nhân viên y tế đã có mặt tại cổng lên máy bay để đề phòng và các tiếp viên hàng không cùng một hành khách đã được kiểm tra, sau đó được cho phép rời đi", American Airlines cho hay. Các hành khách bị ảnh hưởng đã được bố trí chỗ ở khách sạn trước khi tiếp tục hành trình trên chuyến bay thay thế tới Philadelphia.

Việc chuyển hướng chuyến bay này diễn ra sau một sự cố tương tự nhưng không liên quan vào tháng 6, trong đó chuyến bay 5907 của American Airlines từ Rochester, New York đến Philadelphia đã phải chuyển hướng đến Syracuse, New York, sau khi một số hành khách và thành viên phi hành đoàn báo cáo có mùi độc hại phát ra từ buồng lái. Theo một báo cáo trên syracuse.com, các phi công cho biết cảm thấy "buồn nôn" trong cuộc gọi từ Trung tâm 911 quận Onondaga.