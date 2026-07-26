Phi công và nhiều tiếp viên cùng ngộ độc thực phẩm trên chuyến bay

Một phi công của hãng hàng không British Airways bị ốm trong chuyến bay quốc tế đến London, và các báo cáo khác cho biết nhiều thành viên phi hành đoàn bị ngộ độc thực phẩm sau khi quá cảnh qua đêm ở Ấn Độ. Vụ việc xảy ra vào đầu tuần trước trên chuyến bay BA276 của British Airways.

Theo dữ liệu của FlightAware ngày 19.7, máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Rajiv Gandhi ở Hyderabad, Ấn Độ, và hạ cánh xuống sân bay Heathrow của London hơn 10 giờ sau đó. Chuyến đi diễn ra sau khi phi hành đoàn nghỉ qua đêm ở Hyderabad vì quá cảnh đường dài trước đó. British Airways xác nhận với People rằng một trong những phi công của họ đã bị ốm trong chuyến bay, nhưng máy bay vẫn tiếp tục hành trình an toàn tới điểm đến.

"Sự an toàn và sức khỏe của các đồng nghiệp là ưu tiên hàng đầu, và chúng tôi đang xem xét lại chỗ ở cho phi hành đoàn tại địa điểm này sau một số báo cáo riêng lẻ về các trường hợp bị ốm", hãng hàng không cho biết trong một tuyên bố. Trước chuyến đi, ba phi công của chuyến bay hôm đó đã dùng bữa sáng tại sảnh khách sạn, bao gồm nước đóng chai của một công ty bên ngoài, theo báo cáo từ tờ Gulf News của Dubai.

Trong suốt chuyến bay, phi công đầu tiên được coi là "mất khả năng điều khiển", cần oxy và được chăm sóc y tế thêm sau khi hạ cánh. Hai phi công còn lại tiếp tục hành trình, và các triệu chứng của họ được cho là ngày càng trầm trọng hơn trên hành trình.

Chuyến bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Heathrow ẢNH: REUTERS

Hiệp hội Phi công hàng không Anh (BALPA), công đoàn đại diện cho hơn 10.000 phi công tại Vương quốc Anh, đề xuất các thành viên của mình thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo nhiều thành viên phi hành đoàn trên cùng một chuyến bay không bị ốm. "Các phi công được khuyến khích ăn các bữa ăn khác nhau để giảm nguy cơ cả hai cùng bị ngộ độc thực phẩm", tổ chức này cho hay.

Tháng trước, hành khách trên chuyến bay của Air Canada được cho là đã can thiệp để giúp đỡ sau khi phi công gặp sự cố y tế khẩn cấp trên hành trình từ New Jersey đến Nova Scotia, Canada. Chuyến bay ngày 24.6 do hãng hàng không đối tác khu vực PAL Airlines khai thác đang trên đường từ Newark đến Halifax thì máy bay đột ngột chuyển hướng giữa không trung, theo ABC News. Hành khách trên máy bay nói với ABC News rằng, phi công bị co giật trong khoảng 40 phút.

Chuyến bay sau đó đã chuyển hướng đến Boston khi cơ phó tiếp quản điều khiển máy bay. Hành khách Rodney McDonald kể anh đã chứng kiến một trong những tiếp viên hàng không "kéo" phi công ra khỏi buồng lái và xuống lối đi. Anh đã cùng các hành khách giúp giữ phi công trong 40 phút. Hãng hàng không cho hay: "Trong chuyến bay, cơ trưởng gặp vấn đề về sức khỏe và đã được đưa ra khỏi buồng lái theo quy định an toàn. Cơ phó đã tiếp quản điều khiển máy bay và chuyển hướng chuyến bay đến Boston, nơi máy bay hạ cánh an toàn".