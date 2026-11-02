Máy bay lao xuống đất 'như tên lửa' ở Florida, 9 người thiệt mạng

Đài CNN ngày 2.11 đưa tin thảm kịch xảy ra tại hạt Palm Beach (bang Florida, Mỹ) vào chiều 1.11 (giờ địa phương). Chiếc máy bay thương gia Learjet 60 đang trên hành trình từ bang Texas (Mỹ) đến Bahamas thì bất ngờ lao thẳng xuống một tuyến đường và bốc cháy.

Hiện trường vụ rơi máy bay ở bang Florida (Mỹ) ngày 1.11 ẢNH: AP

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy xác nhận 9 người trên máy bay thiệt mạng. Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết: “Đây là một vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Nó giống như một quả tên lửa lao xuống và để lại hố sâu trên đường”. Không có thương vong dưới mặt đất, thế nhưng khu vực rải rác mảnh vỡ khiến khoảng 600 người phải sơ tán.

Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Dữ liệu ghi âm cho thấy thời tiết xấu có thể là tác nhân chính, giữa lúc bang Florida đang có mưa lớn và bang này đã phát cảnh báo lũ lụt.

Trước khi tai nạn xảy ra, máy bay đang di chuyển ở độ cao khoảng 11 km với nhiệt độ ngoài trời âm 47 độ C. Phi công báo cáo tình trạng đóng băng trên cánh máy bay, gặp nhiễu động mạnh khiến phi cơ chao đảo và yêu cầu nâng độ cao. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Phi công liên tục phát tín hiệu khẩn cấp: “Chúng tôi đang rơi 10.000 feet (khoảng 3.000 m) mỗi phút". Ngay trước khi mất tín hiệu radar, phi công thông báo máy bay đang lao dốc ở mức hơn 6.000 m/phút và nói những lời cuối cùng: “Chúng tôi sắp lao xuống đất”.

Theo NTSB, đây là thảm kịch hàng không chết chóc thứ 2 tại Mỹ trong năm nay, sau vụ rơi máy bay ở bang Missouri hồi tháng 6 làm 12 người thiệt mạng.