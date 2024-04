Máy bay 'ngập lụt' trên không, chuyến bay phải quay đầu về điểm xuất phát

Báo cáo cho biết, chuyến bay cất cánh lúc 10 giờ 16 tối thứ sáu tuần trước. Nước bắt đầu chảy ra sau khoảng 90 phút bay, cơ trưởng của chuyến bay đã quyết định quay đầu về sân bay xuất phát.



Máy bay hạ cánh trở lại Sân bay quốc tế Daniel K. Inouye, Hawaii, 2 giờ 18 phút sau lần cất cánh đầu tiên.

Hành khách Dustin Parker nói với KTUU-TV: "Nước tràn ra ngay khi hành khách mở cửa nhà vệ sinh ở phía trước máy bay. Sau khoảng một tiếng rưỡi bay là lúc chúng tôi nhận thấy nước tràn ra sàn. Toàn bộ sàn chiếc Boeing ướt nhẹp".

Chăn được mang ra thấm nước CMH

Video được Parker chia sẻ có hình ảnh một tiếp viên hàng không ném khăn giấy xuống sàn máy bay nhằm lau sạch nước. Lối đi ở giữa có thể được nhìn thấy nước từ phần phía trước của máy bay cho đến tận phía sau.

Cuối cùng, khăn giấy được thay thế bằng những thứ trông giống như những chiếc chăn màu xanh. "Chúng tôi xin lỗi các hành khách vì sự bất tiện đã xảy ra và khen ngợi phi hành đoàn vì hành động của họ nhằm đảm bảo sức khỏe và sự thoải mái cho các hành khách của chúng tôi", Alaska Airlines đưa ra phát biểu.

Theo FlightAware, các chuyến bay từ Honolulu đến thành phố Anchorage, bang Alaska thường mất khoảng 6 giờ.

Hãng hàng không cho biết chuyến bay đã phải bị hủy, những hành khách bị ảnh hưởng đã "được bố trí lại trên các chuyến bay khác nhau".

Tiếp viên hàng không đang lau sàn máy bay CMH

Cả Alaska Airlines và Boeing đều đang trong cuộc khủng hoảng sau vụ nổ cửa sổ giữa không trung hồi tháng 1.

Cụ thể, chuyến bay 1282 của Alaska Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp vào ngày 5.1, ngay sau khi cất cánh từ Sân bay quốc tế Portland của Oregon đến California do cửa sổ bị bay mất. Rất may 171 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đều an toàn vào.

Tuy nhiên, tháng trước, những hành khách trên chuyến bay của Alaska Airlines đã nhận được một lá thư từ FBI cho rằng họ có thể là "nạn nhân của một tội ác".