Máy bay quân sự 'xấu nhất thế giới' lần đầu cất cánh

Bảo Hoàng
18/03/2026 15:58 GMT+7

Máy bay tác chiến điện tử EC-2 Nhật Bản với ngoại hình khác lạ được ví von là 'xấu nhất thế giới' đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên.

Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) hôm 17.3 công bố video giới thiệu máy bay tác chiến điện tử Kawasaki EC-2 lăn bánh tại căn cứ không quân Gifu ở tỉnh Gifu của Nhật Bản. Các hình ảnh đăng trên mạng xã hội X cùng ngày cho thấy nó đã cất cánh, đánh dấu lần đầu phi cơ này bay thử kể từ khi được phát triển vào năm 2021, The War Zone đưa tin.

- Ảnh 1.

Máy bay tác chiến điện tử EC-2 tại căn cứ Gifu ở Nhật Bản hôm 12.3

ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NHẬT BẢN

EC-2 là máy bay tác chiến điện tử tầm xa được thiết kế dựa trên vận tải cơ C-2 nội địa của Nhật Bản. Nhiệm vụ chính của nó là gây gián đoạn hoạt động của các hệ thống điện tử đối phương từ khoảng cách an toàn, nằm ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không, ngoài ra còn hỗ trợ bảo vệ cho các chiến đấu cơ đồng đội.

EC-2 được JASDF phát triển nhằm thay thế mẫu máy bay tác chiến điện tử Kawasaki EC-1 đã bị loại biên. Về ngoại hình, EC-2 cũng có phần mũi phình to giống như phiên bản EC-1, đồng thời được bổ sung những khối thiết bị cỡ lớn trên lưng và phía sau.

Do có thiết kế mỏ vịt phình ra ở phần mũi, giới quan sát quân sự cho rằng EC-2 có thể là chiếc máy bay quân sự xấu nhất thế giới. Dù vậy, về thực chiến, đây được xem là sự bổ sung cần thiết cho JASDF, trong bối cảnh thế giới xuất hiện nhiều mối đe dọa hiện đại, tinh vi.

- Ảnh 2.

Máy bay tác chiến điện tử EC-1 của Nhật Bản đã bị loại biên

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Theo đề xuất ngân sách cho tài khóa 2025 của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, khoảng 260 triệu USD đã được phân bổ cho dự án phát triển EC-2. Nước này dự kiến đặt mua tổng cộng 4 chiếc EC-2, so với chỉ một phi cơ EC-1 như trước đây.

Vào năm 2022, Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần (ATLA) thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã chọn mẫu vận tải cơ C-2 để phát triển thành máy bay tác chiến điện tử EC-2, do nhận thấy những điểm phù hợp về chi phí, hiệu suất hoạt động và tải trọng tối đa để mang theo thiết bị.

