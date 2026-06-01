Máy bay quay đầu khẩn, nghi do thiết bị Bluetooth mang tên 'bom'

Theo NPR ngày 1.6, dữ liệu hàng không cho thấy chiếc máy bay cất cánh từ thành phố Newark (bang New Jersey, Mỹ) hướng đến thành phố Palma de Mallorca (Tây Ban Nha). Tuy nhiên, thay vì hạ cánh sau hành trình gần 8 tiếng như dự kiến, chuyến bay đã phải quay lại điểm xuất phát sau hơn 4 tiếng bay.

Trả lời đài NPR, đại diện United Airlines (Mỹ) cho biết chuyến bay phải quay đầu "để giải quyết một mối lo ngại an ninh tiềm ẩn". Trên mạng xã hội, nhiều hành khách kể lại rằng phi hành đoàn đã yêu cầu mọi người tắt ngay các thiết bị Bluetooth. Một số người còn nghe thấy thông báo trên máy bay rằng: "Trò đùa nhỏ này đang làm hỏng chuyến đi của tất cả mọi người".

Máy bay của hãng United Airlines ẢNH: REUTERS

Đoạn ghi âm từ trạm kiểm soát không lưu đã làm rõ hơn diễn biến sự việc. Một nhân viên cho biết: "Có một đội an ninh đang làm nhiệm vụ. Ai đó mang theo loa Bluetooth và đặt tên nó bằng một từ có 4 chữ cái. Vì vậy, họ phải sơ tán hành khách và kiểm tra toàn bộ máy bay cùng khoang chở hàng".

Theo một số nhân chứng, từ có 4 chữ cái tiếng Anh nêu trên được cho là "BOMB" (quả bom) – một từ lập tức kích hoạt quy trình an ninh hàng không nghiêm ngặt.

Trên mạng xã hội TikTok, một nữ hành khách xác nhận cô nhìn thấy một kết nối Bluetooth đang hoạt động mang tên "BOMB". Một tài khoản khác trên mạng xã hội Reddit tự xưng là người nhà của hành khách cho biết thiết bị này thực chất là loa của một thiếu niên.

Sau quá trình rà soát an ninh, hành khách đã được lên máy bay trở lại. Chuyến bay hạ cánh an toàn tại Palma de Mallorca vào lúc 15 giờ 47 chiều 31.5 (giờ địa phương), trễ khoảng 9 tiếng rưỡi so với lịch trình ban đầu. Hiện sự cố nêu trên đang được điều tra.