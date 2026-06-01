Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Máy bay quay đầu khẩn, nghi do thiết bị Bluetooth mang tên 'bom'

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
01/06/2026 08:49 GMT+7

Một chuyến bay của hãng hàng không United Airlines từ Mỹ đi Tây Ban Nha đã phải quay đầu vào khuya 30.5 do phát hiện một thiết bị Bluetooth trên khoang mang tên gọi khả nghi.

Theo NPR ngày 1.6, dữ liệu hàng không cho thấy chiếc máy bay cất cánh từ thành phố Newark (bang New Jersey, Mỹ) hướng đến thành phố Palma de Mallorca (Tây Ban Nha). Tuy nhiên, thay vì hạ cánh sau hành trình gần 8 tiếng như dự kiến, chuyến bay đã phải quay lại điểm xuất phát sau hơn 4 tiếng bay.

Trả lời đài NPR, đại diện United Airlines (Mỹ) cho biết chuyến bay phải quay đầu "để giải quyết một mối lo ngại an ninh tiềm ẩn". Trên mạng xã hội, nhiều hành khách kể lại rằng phi hành đoàn đã yêu cầu mọi người tắt ngay các thiết bị Bluetooth. Một số người còn nghe thấy thông báo trên máy bay rằng: "Trò đùa nhỏ này đang làm hỏng chuyến đi của tất cả mọi người".

Máy bay quay đầu khẩn, nghi do thiết bị Bluetooth mang tên 'bom' - Ảnh 1.

Máy bay của hãng United Airlines

ẢNH: REUTERS

Đoạn ghi âm từ trạm kiểm soát không lưu đã làm rõ hơn diễn biến sự việc. Một nhân viên cho biết: "Có một đội an ninh đang làm nhiệm vụ. Ai đó mang theo loa Bluetooth và đặt tên nó bằng một từ có 4 chữ cái. Vì vậy, họ phải sơ tán hành khách và kiểm tra toàn bộ máy bay cùng khoang chở hàng".

Theo một số nhân chứng, từ có 4 chữ cái tiếng Anh nêu trên được cho là "BOMB" (quả bom) – một từ lập tức kích hoạt quy trình an ninh hàng không nghiêm ngặt.

Trên mạng xã hội TikTok, một nữ hành khách xác nhận cô nhìn thấy một kết nối Bluetooth đang hoạt động mang tên "BOMB". Một tài khoản khác trên mạng xã hội Reddit tự xưng là người nhà của hành khách cho biết thiết bị này thực chất là loa của một thiếu niên.

Sau quá trình rà soát an ninh, hành khách đã được lên máy bay trở lại. Chuyến bay hạ cánh an toàn tại Palma de Mallorca vào lúc 15 giờ 47 chiều 31.5 (giờ địa phương), trễ khoảng 9 tiếng rưỡi so với lịch trình ban đầu. Hiện sự cố nêu trên đang được điều tra.

Tin liên quan

Hành khách tìm cách mở cửa, máy bay Jetstar chở hơn 200 người phải quay đầu

Hành khách tìm cách mở cửa, máy bay Jetstar chở hơn 200 người phải quay đầu

Một nữ hành khách trên chuyến bay tối 31.3 từ Indonesia đi Úc đã tìm cách mở cửa khi máy bay đang trên không trung, buộc phi công phải quay lại nơi xuất phát.

Máy bay phải quay đầu vì thỏ gây cháy động cơ

Khám phá thêm chủ đề

Máy bay quay đầu united airlines bluetooth đặt tên bom trên máy bay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận