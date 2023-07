Máy bay quay đầu vì hành khách gọi tiếp viên hàng không là... bồi bàn

Chuyến bay AA2557 của hãng American Airlines từ New York đến Georgetown, Guyana - quốc gia ở Nam Mỹ, vào ngày 18.7 đã quay trở lại sân bay xuất phát là JFK do liên quan đến hành khách có tên Joel Ghansham, theo New York Post.

Máy bay quay đầu lại điểm xuất phát sau 2 giờ bay REUTERS

Ghansham cho biết, mọi chuyện bắt đầu khi anh nhờ một nam tiếp viên đặt giúp hành lý của mình lên khoang phía trên vì anh vừa trải qua ca phẫu thuật cột sống.

"Tiếp viên trả lời, 'Không, tôi không làm điều đó'. Tôi không được trả tiền để làm việc như vậy và nếu anh không thích thì luôn có hãng hàng không khác", Ghansham, người ngồi hạng thương gia trên chuyến bay, nói. Một thành viên phi hành đoàn khác sau đó đã giúp anh đặt hành lý lên khoang.

Trong quá trình phục vụ đồ uống sau đó, tiếp viên hàng không (người từ chối giúp Ghansham) đã hỏi anh có muốn uống gì không nhưng và anh trả lời "Không, cảm ơn, bồi bàn (waiter)".

Ngay lập tức, tiếp viên nói rằng mình không phải là bồi bàn và có thể đề nghị phi công quay đầu máy bay.

Một lúc sau, phi công thông báo máy bay đang quay trở lại sân bay JFK, Ghansham đã bị đưa ra khỏi chuyến bay và bị chính quyền thẩm vấn trước khi được phép rời đi.

Trong một email gửi tới New York Post, đại diện của American Airlines mô tả Ghansham là "hành khách gây rối", người đã buộc chuyến bay phải quay trở lại điểm xuất phát.

Tuy nhiên, Ghansham cho rằng, "Không có sự gián đoạn nào trên chuyến bay. Tôi không bao giờ đứng dậy, không có cãi vã, không có đối đầu, không ai chạm vào nhau. Tôi đeo khẩu trang, thậm chí còn không lớn tiếng".

Hai ngày sau chuyến bay, hãng hàng không đưa ra lời xin lỗi Ghansham và chuyển tặng anh 10.000 dặm bay miễn phí như một khoản bồi thường, các hành khách khác cũng được bồi thường. Tuy nhiên, Ghansham không chấp nhận.

"Chúng tôi viết thư này để thông báo với bạn về sự chậm trễ của chuyến bay AA2557 vào ngày 18.7.2023. Chúng tôi nhận thấy rằng nhiều kế hoạch quan trọng của hành khách đã bị ảnh hưởng đáng kể và vì điều đó, chúng tôi rất lấy làm tiếc", hãng bay viết.