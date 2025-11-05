Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khoảnh khắc máy bay rơi bùng cháy dữ dội làm 7 người thiệt mạng ở Mỹ
Video Thế giới

Khoảnh khắc máy bay rơi bùng cháy dữ dội làm 7 người thiệt mạng ở Mỹ

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
05/11/2025 16:35 GMT+7

Một vụ rơi máy bay vận tải tại sân bay Louisville (bang Kentucky, Mỹ), đã gây ra một vụ nổ lớn. Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ việc.

Một máy bay vận tải của hãng UPS đã rơi tại sân bay Louisville (bang Kentucky, Mỹ), gây ra một vụ nổ lớn, khói và lửa lan rộng khoảng 1,5 km.

Theo đài truyền hình địa phương WLKY, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương. Có 2 người trong tình trạng nguy kịch và 8 người bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear cho biết ông dự kiến con số này sẽ còn tăng lên.

Máy bay rơi cháy dữ dội, ít nhất 7 người thiệt mạng ở Mỹ - Ảnh 1.

Khói và lửa bốc lên tại hiện trường vụ máy bay vận tải của UPS rơi tại Louisville, bang Kentucky (Mỹ), ngày 4.11.2025

ẢNH: REUTERS

Chiếc máy bay ba động cơ của hãng UPS, có tổ lái ba thành viên, trước đó đã được tiếp nhiên liệu cho chuyến bay kéo dài 8 tiếng rưỡi đến Honolulu. Các quan chức liên bang cho biết tất cả những người trên máy bay được cho là đã thiệt mạng, tuy UPS chưa xác nhận điều này.

Một video ghi lại hình ảnh khi vụ tai nạn xảy ra cho thấy lửa trên một cánh máy bay trong lúc cất cánh, và một quả cầu lửa bùng lên khi nó chạm đất. Một số tòa nhà trong khu công nghiệp bên ngoài đường băng đã bốc cháy sau vụ tai nạn, khói đen cuồn cuộn bốc lên.

Hồ sơ của cơ quan quản lý hàng không Mỹ cho thấy máy bay bị tai nạn thuộc loại MD-11 và đã khai thác 34 năm. Trang theo dõi đường bay Flightradar24 cho thấy máy bay đã bay lên độ cao 54 mét và đạt tốc độ 280 km/giờ trước khi lao xuống đột ngột.

Công tác điều tra đang được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân vụ rơi.

