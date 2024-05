Máy bay Singapore gặp nhiễu động chết người, bài học quan trọng về thắt dây an toàn

Chiếc máy bay Boeing 777-300ER thuộc Singapore Airlines bay từ London (Anh) đến Singapore gặp phải tình trạng nhiễu động nghiêm trọng trên Ấn Độ Dương và đã hạ độ cao xuống 1.800 m trong khoảng ba phút, trước khi hạ cánh khẩn cấp xuống Bangkok (Thái Lan), theo Reuters.

Singapore Airlines sau đó xác nhận trên Facebook hôm 21.5 rằng có người bị thương và một người tử vong trên chiếc Boeing 777-300ER.

Chiếc máy bay của Hãng hàng không Singapore Airlines phải hạ cánh khẩn cấp do nhiễu động hôm 21.5 Reuters

Công ty dự báo thời tiết AccuWeather (Mỹ) cho hay dữ liệu vệ tinh và sét cho thấy "những cơn giông bão bùng nổ" đang diễn tiến gần đường bay của chiếc Boeing 777-300ER. AccuWeather cho biết thêm những cơn giông bão đang diễn tiến có thể khiến phi công có ít thời gian để phản ứng.

Một nhân chứng trên chuyến bay của Singapore Airlines kể rằng nhiều người không thắt dây an toàn đã bị ném văng ra khỏi ghế ngồi, khi máy bay lao xuống, và nhiều người bị va đập vào đầu.



Có thể là loại nhiễu động nguy hiểm nhất

Tổng giám đốc điều hành Singapore Airlines Goh Choon Phong cho hay máy bay Boeing 777-300ER đã gặp phải tình trạng nhiễu động bất ngờ và cực độ.



Nhiễu động, hay các túi không khí bị xáo trộn, có thể có nhiều nguyên nhân, rõ ràng nhất là kiểu thời tiết không ổn định gây ra bão, theo nhà sản xuất máy bay Airbus. Một nghiên cứu năm 2021 của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ cho hay tai nạn hàng không liên quan nhiễu động là loại tai nạn phổ biến nhất.

Singapore Airlines chưa cho biết chiếc Boeing 777-300ER nói trên gặp phải loại nhiễu động nào. Chuyên trang theo dõi chuyến bay FlightRadar24 cho hay có những cơn bão, trong đó có một số cơn bão nghiêm trọng, trong khu vực vào thời điểm chiếc máy bay đó gặp nhiễu động.

Bà Sara Nelson, Chủ tịch quốc tế của Hiệp hội Tiếp viên hàng không (CWA), đại diện cho hơn 50.000 người tại 20 hãng hàng không, cho hay các báo cáo ban đầu dường như chỉ ra chiếc Boeing 777-300ER gặp phải tình trạng nhiễu động trời trong, bị xem là loại nhiễu động nguy hiểm nhất.

Bà Nelson cho hay không thể nhìn thấy nhiễu động trời trong và hầu như không thể phát hiện được bằng công nghệ hiện tại, khiến việc hành khách phải thắt dây an toàn mỗi khi ngồi càng trở nên quan trọng hơn. "Đó là vấn đề sống chết", bà nhấn mạnh.

Thông điệp thắt dây an toàn

Hiệp hội Phi công Hàng không (ALPA), đại diện cho hơn 77.000 phi công tại 41 hãng hàng không Mỹ và Canada, lặp lại thông điệp trên, nhấn mạnh cách an toàn nhất để hành khách tự bảo vệ mình là đảm bảo dây an toàn của họ luôn được thắt chặt.

Chuyên gia an toàn hàng không vũ trụ Mỹ Anthony Brickhouse cho hay hành khách cần hạn chế di chuyển trên các chuyến bay và luôn thắt dây an toàn, bất kể đèn thắt dây an toàn có sáng hay không.



Luật pháp yêu cầu các hãng hàng không phải bật tín hiệu thắt dây an toàn khi máy bay cất và hạ cánh, nhưng các hãng hàng không có quy trình riêng để đối phó với tình trạng nhiễu động trên không trung.

Hãng hàng không Mỹ American Airlines yêu cầu các phi công của mình bật biển báo thắt dây an toàn và hướng dẫn hành khách, tiếp viên ngồi ngay lập tức khi có nhiễu động nghiêm trọng. Tiếp viên sau đó phải ngồi yên tại chỗ cho đến khi được cơ trưởng thông báo hoặc tín hiệu thắt dây an toàn đã tắt.

Một số phi công và tiếp viên nói rằng việc để biển báo thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay sẽ gây tác dụng ngược, vì hành khách sẽ bắt đầu phớt lờ nó, theo Reuters.